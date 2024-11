WEC | 36 auto confermate per il 2025

Saranno 36 le vetture che parteciperanno alla stagione 2025 del FIA World Endurance Championship tra Hypercar ed LMGT3, campionato che scatterà ufficialmente a fine febbraio con la 1812km del Qatar. Diciotto auto correranno nella classe regina, lo stesso numero sarà presente in GT.

Aston Martin prende il posto di Lamborghini

Aston Martin prende il posto di Lamborghini nella top class del FIA WEC come ampiamente pronosticato. Harry Tincknell è atteso con la Valkyrie #007, mentre con la gemella #009 ci sarà sicuramente Alex Riberas.

Il costruttore inglese prende ufficialmente il posto di Lamborghini che dopo un solo anno di presenza nel FIA WEC lascia il gruppo. Rispetto al 2024 non ritroveremo neanche Isotta Fraschini.

Credits: Daniele Paglino

Ferrari mantiene immutato il proprio impegno con tre unità di cui due ufficiali ed una privata. Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina #50 e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51 sono confermati come titolari, mentre la 499P #83 AF Corse avrà Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson #83.

Porsche Penske Motorsport presenta due unità titolari con Julien Andlauer/Michael Christensen #5 ed i campioni del mondo piloti 2024 Kevin Estre/Laurens Vanthoor #6. Per il marchio di Stoccarda non vi saranno più le unità private Hertz JOTA, ma solamente la Porsche #99 Proton Competition per ora affidata a Neel Jani

Il team britannico HERTZ JOTA passa a Cadillac con Alex Lynn a bordo della V-Series.R #12, mentre Earl Bamber guiderà la LMDh #38. Gli altri piloti da definire nei due equipaggi saranno Sébastien Bourdais, Norman Nato, Will Stevens e Jenson Button

Toyota GR non regala sorprese con Kamui Kobayashi/Nick De Vries/Mike Conway #7 e Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8, mentre in Peugeot c'è come risaputo l'esordio di Malthe Jakobsen. Per ora la conferma è solamente per Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne, rispettivamente con la 9X8 #93 e #94.

Niente news, per ora, anche in Alpine con Paul-Loup Chatin #35 e Charles Milesi #36. Completano l'elenco delle Hypercar le due BMW con la presenza certa ad oggi di Dries Vanthoor #15 e René Rast #20.

Credits: Daniele Paglino

LMGT3 WEC 2025: benvenuta Mercedes, out Lamborghini.

Mercedes rimpiazza Lamborghini in LMGT3 con la presenza di Iron Lynx. Due AMG GT3 verranno portate in pista dalla squadra tricolore con Matteo Cressoni #61 e Claudio Schiavoni #60 già confermati full-time.

Iron Dames con Michelle Gatting/Celia Martin/Rahel Frey #85 e 1stProm con Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz #92 rappresenteranno Manthey Porsche, mentre non vi sono novità per VISTA AF Corse Ferrari con François Heriau #55 e Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon #54.

Team WRT BMW presenta nuovamente due M4 GT3, attualmente non c'è l'ipotetica conferma di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ potrebbe rientrare full-time per il secondo anno consecutivo, ma non è da escludere un ritorno esclusivo al Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il team belga ha per ora confermato solamente Maxime Martin #32 ed Augusto Farfus #31.

Credits: Daniele Paglino

Dennis Olsen #88 e Ben Barker rappresenteranno Proton Competition Ford, Marino Sato #95 e Grégoire Saucy #59 sono nominati con United Autosports McLaren. Mancano quattro nomi, invece, da Akkodis ASP Lexus, attualmente ci sono solamente José Maria Lopez #87 e Ben Barnicoat #78.

TF Sport Corvette ha confermato ancora Daniel Juncadella #33 e Charlie Eastwood per la classe LMGT3 che vedrà un cambio in casa Heart of Racing Aston Martin con il proprietario Ian James. Per il brand inglese non ritroveremo più D'Station Racing, ma Racing Spirit of Leman con sicuramente Derek DeBoer.

Luca Pellegrini