WEC | Antonello Coletta: "Gli equipaggi ufficiali Ferrari sono confermati"

In occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2024 di Imola non poteva mancare il consueto bilancio stagionale di Antonello Coletta. Il responsabile del programma endurance e di Corse Clienti ha espresso la propria opinione ai media presenti sulle rive del Santerno a due settimane dalla conclusione del FIA World Endurance Championship.

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina (Ferrari AF Corse #50), vincitori a Le Mans lo scorso giugno, restano ancora in lotta per il titolo piloti anche se con una significativa distanza rispetto alla Porsche ufficiale #6. Il brand di Maranello, invece, è ancora pienamente in corsa per il titolo costruttori contro il marchio teutonico e le due Toyota.

Il tridente della Rossa #50 e la gemella #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi hanno tutte le carte in regola per ben figurare sotto i riflettori dell’impianto di Manama, tracciato più che mai impegnativo che di fatto ha sempre accolto una sfida valida per il FIA WEC.

Piloti confermati per Ferrari #50 e #51

Antonello Coletta ha confermato che Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco e Miguel Molina continueranno a guidare la 499P #50 anche nell'anno prossimo, mentre Alessandro Pier Guidi/James Calado/Alessandro Pier Guidi ancora all'attacco della gemella #51.

Gli equipaggi della #51 e della #50 non cambieranno per la prossima annata, mentre per la Ferrari #83 stiamo ancora decidendo. L’obiettivo è arrivare all’ultima competizione con una decisione già presa, ma abbiamo ancora un po' di cose da valutare.

Il numero uno della Rossa per il FIA WEC e non solo ha continuato dicendo ai Media presenti sulle rive del Santerno, tra cui LiveGP.it

Abbiamo sempre scommesso sulla continuità nei nostri programmi e di conseguenza anche per quanto riguarda gli accordi per i piloti. Siamo partiti con la 499P e molti erano scettici in merito alle nostre scelte visto che a parte Giovinazzi avevamo promosso tutti coloro in passato si erano distinti in GT. Penso che dopo due anni anche i più scettici si siano ricreduti visti i successi a Le Mans, tutti e sei i nostri rappresentanti possono vantare una vittoria nella competizione più importante al mondo. Lavoriamo bene con i piloti che abbiamo scelto e siamo orgogliosi di loro. Parlare di continuità è importante, un concetto che viene riutilizzato anche per il resto dell’intera nostra formazione.

Arthur Leclerc presente ai rookie test in Bahrain con una 499P

Non poteva mancare la parentesi su Arthur Leclerc, monegasco fratello di Charles che quest'anno ha corso nell'European Le Mans Series con Panis Racing in LMP2 e con la Scuderia Baldini nel Campionato Italiano GT Endurance a bordo di una Ferrari 296 GT3.

Arthur è un pilota Ferrari e parteciperà ai rookie test con la Ferrari 499P. Non è al momento tra le scelte per il 2024 visto che ha iniziato a gareggiare con le ruote coperte quest'anno. Vogliamo formare i piloti e farli crescere al meglio al fine di preparali al meglio per gli impegni che avranno.

Da Imola - Luca Pellegrini