WEC | Cadillac Hertz Team JOTA svela i piloti per il 2025

Cadillac Hertz Team JOTA ha presentato i sei piloti che correranno nel FIA World Endurance Championship 2025. Alex Lynn, Earl Bamber, Will Stevens, Jenson Button e Norman Nato saranno in azione nel Mondiale che scatterà il prossimo febbraio in quel di Lusail.

Cadillac ed Hertz JOTA insieme per la prima volta

Cadillac si appresta per una nuova sfida insieme ad Hertz JOTA, realtà che si allea con General Motors dopo aver corso due anni come cliente di Porsche Motorsport. La squadra inglese si appresta per debuttare con due V-Series.R, auto precedentemente impegnata nel FIA WEC con Chip Ganassi Racing.

Hertz JOTA riparte dopo aver ottenuto il titolo Hypercar riservato alle squadre private e la storica affermazione durante la 6h di Spa-Francorchamps davanti alla Porsche ufficiale #6.

Credits: Daniele Paglino

Bourdais presente nel WEC, conferme per gli altri

Gli abbinamenti dei piloti saranno annunciati in un secondo momento. Il team effettuerà uno shakedown settimana prossima presso il circuito di Anneau du Rhin in Francia.

Alex Lynn torna con Cadillac nel Mondiale insieme ad Earl Bamber che parallelamente gareggerà con la Cadillac #31 Whelen Engineering full-time nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Conferma con JOTA anche per Will Stevens, Jenson Button e Norman Nato, mentre è da segnalare la presenza full-time di Sébastien Bourdais. Il nativo di Le Mans resterà in ogni caso impiegato anche in North America, presente in LMP2 con Tower Motorsport.

Escono di scena Callum Ilott e Phil Hanson, rispettivamente presenti nel 2025 nella NTT IndyCar Serie con PREMA Racing s e nel FIA WEC con la Ferrari 499P #83 di AF Corse. Dal progetto Cadillac Hertz Team JOTA non ci sarà neanche il danese Oliver Rasmussen.

David Clark, direttore e co-fondatore, JOTA Sport ha riportato in una nota ufficiale:

È un onore per noi collaborare con un produttore automobilistico così iconico. Il pedigree di Cadillac negli sport motoristici parla da solo e con questi sei piloti saremo in una posizione di forza per lottare per le vittorie in gara.

Luca Pellegrini