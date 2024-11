WEC | Manthey svela il team 2025, primi nomi per Akkodis ASP

Inizia a definirsi anche con i primi nomi l'entry list del FIA World Endurance Championship. Oltre alle conferme in Hypercar arrivano anche i primi significativi annunci in LMGT3 come quello legato a Manthey ed alle Iron Dames.

Manthey Porsche per Iron Dames e 1st Phorm

Manthey ha ottenuto il titolo 2024 nel FIA WEC in LMGT3 con Pure Rxcing e l'affermazione nella 24h Le Mans con la gemella targata Manthey EMA. Nessuno dei due team tornerà in pista visto il passaggio da Bronze Driver a Silver per Alex Malykhin (Pure Rxcing #92) ed i nuovi programmi sportivi di Yasser Shahin (Manthey EMA #91).

Per questa ragione la Porsche 911 GT3 R #91 si trasformerà in #85 e per la prima volta ospiterà le Iron Dames che come Iron Lynx lasciano Lamborghini dopo una singola stagione. La compagine tutta femminile non correrà con Mercedes, ma si impegnerà con Porsche come accaduto anche per l'ultima edizione dell'European Le Mans Series.

Iron Dames Porsche in ELMS 2024 Credits: Bonora Agency

Célia Martin (Bronze), ex volto della Michelin Le Mans Cup, è attesa ai nastri di partenza con Rahel Frey e Michelle Gatting. Assente Sarah Bovy, ora Silver Driver che appare destinata ad un impegno nell'ELMS, ma anche nell'imminente Asian Le Mans Series che inizierà in Malesia a dicembre (7-8).

Molto interessante anche il secondo equipaggio: Manthey 1st Phorm. Ryan Hardwick, ex campione European Le Mans Series in LMGT3, si appresta per tornare a correre con Porsche dopo un anno disputato con Ford e Proton Competition. L'americano guiderà insieme al veterano vincitore della 24h Le Mans 2024 Richard Lietz ed al nostro Riccardo Pera, reduce da un'esperienza avuta con GR Racing Ferrari in ELMS ed in ALMS. Quest'ultima categoria accoglierà la nuova formazione Manthey per il FIA WEC nelle prossime settimane, una significativa preparazione verso il Mondiale che scatterà a febbraio da Lusail in Qatar.

Ben Barnicoat e José Maria Lopez con Akkodis ASP

Ben Barnicoat #78 e José Maria Lopez #87 sono pronti per dare battaglia nel FIA WEC in LMGT3 con Lexus ed Akkodis ASP. Il secondo resta confermato come nel 2024 dopo la lunga esperienza con i prototipi, mentre il primo è atteso al debutto full-time al posto di Kelvin van der Linde. Il britannico ha corso sempre negli ultimi anni con Lexus imponendosi nella classe GTD PRO dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2023.

Restano da definire gli altri quattro piloti della compagine francese che recentemente si è accordata con il brand asiatico dopo una lunga e vincente partnership con Mercedes in Europa e non solo.

Entry list FIA WEC 2025 (solamente equipaggi confermati)

Hypercar

Julien Andlauer/Michael Christensen Porsche Penske Motorsport #5

Kevin Estre/Laurens Vanthoor Porsche Penske Motorsports #6

Kamui Kobayashi/Nick De Vries/Mike Conway Toyota Gazoo Racing #7

Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley Toyota Gazoo Racing #8

Cadillac Hertz Team JOTA #12

BMW M Team WRT #15

BMW M Team WRT #20

Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin Alpine Endurance Team #35

Jules Gounon /Matthieu Vaxivière/Mick Schumacher Alpine Endurance Team #36

Cadillac Hertz Team JOTA Racing #38

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina Ferrari AF Corse #50

Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse #51

TBA /Yifei Ye/ Phil Hanson AF Corse Ferrari #83

Malthe Jakobsen /Jean-Éric Vergne/Mikkel Jensen Peugeot TotalEnergies #93

Loïc Duval/Paul Di Resta /Stoffel Vandoorne Peugeot TotalEnergies #94

Proton Competition Porsche #99

I piloti Cadillac sono ancora da sistemare nelle due line-up: Alex Lynn/Earl Bamber/Sébastien Bourdais/Norman Nato/Will Stevens/Jenson Button

LMGT3

Heart of Racing Team Aston Martin #27

Team WRT BMW #31

Team WRT BMW #46

Vista AF Corse Ferrari #54

Vista AF Corse Ferrari #55

United Autosports McLaren #59

Claudio Schiavoni/TBA/TBA Iron Lynx Mercedes #60

Matteo Cressoni/TBA/TBA Iron Lynx Mercedes #61

Proton Competition Ford #77

Ben Barnicoat/TBA/TBA Akkodis ASP Team Lexus #78

TF Sport Corvette #81

TF Sport Corvette #82

Michelle Gatting/Celia Martin/Rahel Frey Iron Dames Porsche #85

José Maria Lopez/TBA/TBA Akkodis ASP Team Lexus #87

Proton Competition Ford #88

Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz Manthey 1st Phorm #92

United Autosports McLaren #95

Aston Martin #TBA

Luca Pellegrini