WEC | Toyota conferma la squadra per il 2025

Toyota GR ha confermato tutti i piloti in vista della stagione 2025 del FIA World Endurance Championship. Kamui Kobayashi/Nick De Vries/Mike Conway continueranno quindi a guidare l'auto #7, mentre la gemella #8 verrà nuovamente affidata a Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley.

Toyota conferma tutti i propri piloti

I giapponesi restano quindi fedeli alla propria formazione che nel 2024 ha riportato il titolo costruttori dopo una lunga lotta nella 8h del Bahrain contro le Porsche ufficiali. L'equipaggio #8 ha trionfato sotto i riflettori arabi confermando Toyota GR sul trono del Mondiale al termine di un campionato in cui è mancato il successo tra i piloti e soprattutto la 24h Le Mans.

Nell'edizione appena conclusa del FIA WEC, Toyota GR ha vinto tre prove, due con la #8 ed una con la #7. La prima ha festeggiato a San Paolo ed in Bahrain come già detto, mentre la seconda vinse la 6h di Imola in primavera.

Squadra che vince non si cambia

Kamui Kobayashi, team principal e pilota della GR010 Hypercar, ha riportato in una nota:

Abbiamo una formazione di piloti di alto livello in entrambe le auto e sono felice di farne parte di nuovo nel 2025. Lo spirito di squadra e la cooperazione tra tutti i piloti e il team in generale crescono a ogni gara e a ogni stagione. Grazie al grande supporto di tutti in Toyota, così come dei nostri partner, abbiamo ottenuto buoni risultati quest'anno, ma siamo determinati a ottenere di più. Competere nella categoria Hypercar nel WEC è una grande sfida e stiamo lottando contro una concorrenza molto forte, ma come team ci spingiamo continuamente a fare ancora meglio a ogni evento.

Si inizia a comporre l'entry list del FIA WEC 2025 dopo l'annuncio odierno di Toyota e quello nelle scorse settimane di Porsche Penske Motorsport. Non dimentichiamoci ovviamente anche di Ferrari che già in occasione delle Finali Mondiali di Imola aveva definito i propri piani per il prossimo campionato che scatterà a fine febbraio con la 1812km Qatar.

Luca Pellegrini