WEC | 6 ore di San Paolo, la cronaca LIVE

Al momento le Cadillac sono tornate a dominare con la #12 di Lynn in prima e la #38 di Button in seconda posizione, ricordando che la prima è non sincronizzata con gli altri sul profilo delle strategie.

Per la Ferrari la AF Corse #83 di Kubica e la #50 di Nielsen sono al momento risaliti in ottava e nona posizione, mentre la #51 di Giovinazzi è ancora fuori dalla top 10 in 13a posizione dopo aver cambiato tutte e quattro le ruote alla precedente sosta.