WEC | Robert Kubica confermato con AF Corse Ferrari

Robert Kubica correrà con la Ferrari privata di AF Corse anche nella stagione 2025 del FIA World Endurance Championship. Il polacco resta quindi con la 499P #83 accanto al confermato Yifei Ye ed al britannico Phil Hanson.

Kubica ancora presente con la Ferrari #83

L'ex pilota di F1 mantiene saldamente il proprio posto nell'entry list del FIA WEC. Robert Kubica sarà in pista per il secondo anno consecutivo nella classe regina del Mondiale Endurance a bordo della riconoscibile Ferrari 499P #83 schierata da AF Corse.

Il 39enne disputerà la quarta annata full-time nel FIA WEC, la seconda in Hypercar dopo aver ottenuto nel 2022 il titolo in LMP2 con un'Oreca 07 Gibson LMP2 schierata dal team WRT. Il nativo di Cracovia vanta nella sua carriera anche due secondi posti a Le Mans e due acuti nell'Europan Le Mans Series nel 2021 (WRT) e nel 2024 (AO by TF).

Kubica sul podio al COTA - Credits: Ferrari

Yifei Ye, presente sul gradino più alto del podio con il polacco in occasione dell'ultima Lone Star Le Mans, tornerà con l'auto ‘Gialla’ insieme al britannico Phil Hanson che nelle scorse settimane era stato rivelato come terzo pilota.

L'ex campione dell'European Le Mans Series in LMP2 si sposta da Hertz JOTA Porsche alla Ferrari #83 rimpiazzando Robert Shwartzman che dal 2025 militerà con PREMA nella NTT IndyCar Series.

Kubica ha riportato in una nota ufficiale:

Sono molto contento di poter proseguire questa esperienza con AF Corse al volante della Ferrari 499P. Quando siamo partiti per il progetto della vettura numero 83 era tutto nuovo. Oggi ci ritroviamo con 12 mesi di duro lavoro alle spalle, tante esperienze sia positive sia negative che useremo per migliorarci e per affrontare il FIA WEC 2025. Sarà sicuramente una stagione molto impegnativa, ma con l’esperienza acquisita quest’anno siamo certi di poter fare un lavoro migliore. Ci vediamo nel 2025.

Ferrari pronta per il 2025

Si compone quindi definitivamente il ‘quadro Ferrari’ per la prossima edizione del FIA WEC che inizierà a fine febbraio in Medio Oriente con la 1812km del Qatar in quel di Lusail.

Ferrari avrà per il secondo anno consecutivo tre auto ai nastri di partenza, una privata con i colori di AF Corse. Come noto vi saranno anche le due unità titolari con Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina #50 e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51.

Luca Pellegrini