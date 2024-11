WEC | Mercedes sbarca in LMGT3 con Iron Lynx nel 2025

Mercedes si prepara per il debutto nel FIA World Endurance Championship in LMGT3 nel 2025. Il marchio tedesco correrà con i colori di Iron Lynx, squadra italiana che si appresta per una nuova sfida dopo aver concluso una stagione con Lamborghini.

Iron Lynx e Mercedes in pista nel 2025

Il brand teutonico entra finalmente nel Mondiale e ritorna, non accadeva dal 1999, a Le Mans. Il costruttore di Stoccarda sarà protagonista full-time con due AMG GT3 che verranno schierate da Iron Lynx.

Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni sono già stati confermati, rispettivamente a bordo dell'auto #60 e #61. Gli altri membri dell'equipaggio verranno rilasciati successivamente in vista dell'opening round che sarà in quel di Lusail a febbraio.

Andrea Piccini, Iron Lynx Team Principal & CEO, ha rilasciato in una nota:

Siamo estremamente orgogliosi di dare il benvenuto a Mercedes-AMG come partner. Oltre a essere un marchio straordinario, sono altamente motivati, determinati e affamati di successo. Con un supporto così forte, sono sicuro che saremo in grado di partire subito e di essere competitivi fin dall'inizio. Non vediamo l'ora di ricevere le nostre nuove auto da corsa Mercedes-AMG LMGT3, iniziare il nostro lavoro di preparazione per il 2025 e continuare il nostro impegno per il FIA World Endurance Championship e per la 24 Ore di Le Mans. Le gare di endurance sono radicate nel nostro DNA e il FIA WEC è sicuramente il suo apice, quindi siamo onorati ed entusiasti di farne parte ancora una volta.

Nuova avventura per Iron Lynx

Iron Lynx si prepara per il 2025 su più fronti dopo aver effettuato i rookie test e le prove di settimana scorsa a Daytona con Porsche ed i colori delle Iron Dames. La squadra tutta femminile dovrebbe continuare con una 911 (992) GT3-R anche nella prossima stagione agonistica dopo aver gareggiato full-time nell'European Le Mans Series.

Mercedes, a meno di colpi di scena, dovrebbe prendere il posto di Lamborghini nell'entry list del FIA WEC 2025. La notizia era nell'aria da tempo, ma finalmente abbiamo una conferma ufficiale.

Ricordiamo che Mercedes sarà eletta anche per gareggiare nell'European Le Mans Series e l'ipotetico titolo nella prossima Asian Le Mans Series potrebbe garantire un posto extra sulla griglia di partenza della prossima 24h Le Mans.

Luca Pellegrini