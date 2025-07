F1 | Al Mugello arriva il Gran Premio Storico d’Italia, Ferrari protagonista

Siamo ancora nel vivo della stagione di gare 2025, ma il prossimo anno si arricchirà con una grande novità nel panorama italiano. Dal 2 al 4 ottobre 2026, infatti, l’Autodromo Internazionale del Mugello ospiterà la prima edizione del Gran Premio Storico d’Italia: un evento che, così come gli altri eventi quali il Grand Prix Historique de Monaco, andrà a celebrare il glorioso passato e il patrimonio sportivo dell’automobilismo del nostro paese, colorato a forti tinte di Rosso Ferrari.

Un primo GP Storico dedicato ai successi della Ferrari di Schumacher

Il tutto sarà organizzato dalla HVM Racing, azienda francese specializzata nell’organizzazione di eventi storici (tra cui il GP Storico di Francia in collaborazione con la FFSA), in collaborazione con ACI Sport, con la Ferrari e con il circuito toscano di proprietà del Cavallino Rampante. L’obiettivo degli organizzatori sarà quello di sfruttare la loro esperienza di oltre 10 anni nella gestione di eventi sportivi per regalare un fine settimana indimenticabili per tutti gli appassionati del motorsport e tifosi della Scuderia di Maranello in Italia e nel mondo.

A tal proposito, il tema della prima edizione del GP Storico d’Italia non poteva non ricadere sulla Ferrari: in dettaglio verrà rievocato il decennio 1996-2006 in cui Michael Schumacher si mise sulle spalle il Cavallino Rampante e portò la Ferrari a dominare le gare di Formula 1 del nuovo millennio e a frantumare record, firmando insieme ai suoi compagni Eddie Irvine, Rubens Barrichello e Felipe Massa ben 87 vittorie, 5 Mondiali Piloti e 6 Mondiali Costruttori. Quel periodo verrà rivisitato proprio con la decina di monoposto di quell’epoca che è passata alla storia della F1 e nel cuore dei tifosi del Cavallino.

Un evento per rimettere l’Italia nella mappa del motorsport storico

Di certo è una notizia positiva per tutto il movimento italiano del motorsport: da tempo, infatti, mancava sul nostro territorio un evento di rievocazione storica di tale portata, che potesse essere comparata a quelli che si tengono a Monaco, in Francia o soprattutto in Gran Bretagna (tra cui spicca il prestigioso Festival Of Speed di Goodwood). E la cornice del Mugello, una pista che ha ospitato il GP Toscana di Formula 1 nel 2020 e che quest’anno ospiterà le Finali Mondiali Ferrari dal 21 al 26 ottobre 2025, può contribuire a richiamare le grandi folle per un fine settimana all’insegna della celebrazione.

Ulteriori dettagli e informazioni verranno comunicati prossimamente, ma per alcuni la data è già stata segnata nel calendario del prossimo anno per un evento che si preannuncia imperdibile per gli appassionati di corse e non solo.

Andrea Mattavelli