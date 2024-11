WEC | Aston Martin al debutto in Qatar. Niente Daytona

Aston Martin debutterà il prossimo febbraio in occasione della 1812km del Qatar valida per il FIA World Endurance Championship. Il marchio inglese insieme al team The Heart of Racing sarà protagonista con due auto full-time nel Mondiale e parallelamente con una singola unità nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship a partire dalla 12h Sebring.

Harry Tincknell ed Alex Riberas primi piloti Aston nel WEC

Harry Tincknell ed Alex Riberas sono i primi due piloti confermati da Aston Martin, rispettivamente a bordo della #009 e della #007. Il britannico ha corso nel 2024 con Proton Competition Porsche in Hypercar, mentre lo spagnolo si è impegnato con la struttura di Ian James in LMGT3 parallelamente ai vari impegni in IMSA in GTD PRO.

Nei prossimi giorni verranno rivelati i restanti piloti che guideranno l'Aston Martin Valkyrie, protagonista per essere l'unica hypercar (o GTP) senza soluzioni ibride. La vettura ha effettuato insieme a Porsche, Lamborghini, Cadillac, BMW ed Acura i test invernali dell'IMSA WTSC a Daytona settimana scorsa, sessione disputata poche settimane dopo una prova in Bahrain a margine dei rookie test del Mondiale.

Credits: Michelin Racing USA

Ian James, team principal di Aston Martin Heart of Racing, ha dichiarato in una nota:

Entrambi i piloti hanno dimostrato la giusta combinazione di pazienza, velocità e dedizione al team durante la fase di test del programma Aston Martin Valkyrie e si sono guadagnati il ​​diritto al posto di guida nel 2025. Siamo tutti molto emozionati per la prossima stagione, soprattutto considerando tutto il duro lavoro svolto finora. C'è ancora molta strada da fare e penso di parlare a nome di tutti noi quando dico che non vediamo l'ora di correre con questa incredibile auto. È un onore speciale gestire un team con questo marchio iconico e poter riportare le ali dell'Aston Martin al vertice delle gare di resistenza.

Niente Daytona per Aston

Aston Martin si appresta per il debutto assoluto in Medio Oriente rinunciando quindi alla Rolex 24 at Daytona che a fine gennaio inaugurerà come sempre l'IMSA WTSC. In North America la prima apparizione ufficiale sarà quindi a Sebring per la tradizionale dodici ore prevista a metà marzo.

Non ci sono informazioni sui piloti che verranno impiegati in IMSA. Riberas ha guidato nel ‘World Center of Racing’ settimana scorsa insieme a Ross Gunn e Roman De Angelis, alfieri negli anni di Heart of Racing in IMSA in GTD PRO e GTD.

Luca Pellegrini