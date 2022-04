Proseguono gli aggiornamenti dal mondo delle ruote coperte con le parole di René Binder dopo la prima gara dell’anno e l’equipaggio di Comtoyou Racing per il FIA World Touring Car Cup. Si avvicina nel frattempo un fine settimana da non perdere con il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup, il DTM e l‘IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

WEC, René Binder: Siamo stati sfortunati a Sebring

Oltre alla tedesca Sophia Flörsch ed al britannico Jake Aitken abbiamo incontrato in quel di Monza negli ultimi giorni anche René Binder. L’austriaco, presente in scena nel Mondiale con Algarve Pro Racing, si prepara per il proseguo della stagione nella speranza dopo una difficile 1000 Miles of Sebring.

Il 30enne nativo di Innsbruck ha commentato ai nostri microfoni: “Mi concentrerò solo sui prototipi nel 2022, non ho altri progetti al momento. La stagione è iniziata con la gara di Sebring, abbiamo abbastanza sfortuna in America. Nel complesso sono soddisfatto per come è partito l’anno”.

WTCR, Comtoyou Racing presenta i propri uomini per il 2022

Comtoyou Racing ha annunciato i quattro piloti che correranno nel FIA World Touring Car Cup (FIA ​​WTCR). La compagine legata ad Audi schiererà quattro auto che verranno affidate dal marocchino Mehdi Bennani, l’olandese Tom Coronel, il belga Gilles Magnus ed il francese Nathanaël Berthon.

Francois Verbist, team manager del Comtoyou Racing, ha commentato in una nota: “Il nostro obiettivo è stato quello di concentrarci sulla continuità ed alla lealtà con i nostri piloti e partner. Per questo sono felice di essere presente nel WTCR per la quinta stagione consecutiva, nuovamente con Audi Sport”.

Bennani, protagonista lo scorso anno nel TCR Europe con il Sébastien Loeb Racing (Hyundai), torna nel Mondiale al posto del belga Frédéric Vervisch che come risaputo militerà a tempo pieno nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS con Valentino Rossi (WRT #46).

Luca Pellegrini