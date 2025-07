F1 | GP Gran Bretagna, qualifiche: la cronaca LIVE

A Silverstone è il momento delle attese qualifiche per il GP di Gran Bretagna, 12a prova del Mondiale di F1 2025. Dopo le tre sessioni di prove libere si accende la lotta per la pole position: McLaren rimane la favorita n.1 con un Lando Norris in gran forma che punterà a sfruttare il fattore casa per stare davanti al leader di classifica Oscar Piastri.

Attenzione ad una Ferrari che nelle prove si è dimostrata molto competitiva e che punterà a riconfermarsi quantomeno in prima fila con Charles Leclerc - che ha chiuso al comando le FP3 - o con un Lewis Hamilton che a Silverstone ha conquistato ben 9 vittorie in carriera. Da non sottovalutare nemmeno Max Verstappen che, nonostante le difficoltà della sua Red Bull, è sempre vicino alla vetta come visto nel corso dell'ultimo turno di libere. Attenzione anche alle Mercedes, in particolare con George Russell: se le temperature resteranno basse a Silverstone, la vettura del team di Brackley potrebbe essere della partita. Proprio le temperature e il meteo rappresenteranno un'incognita per qualifiche e gara: il rischio di vedere della pioggia a Silverstone è molto alto.

Mattia Fundarò