F1 | GP Gran Bretagna, Verstappen tenta il colpo in casa McLaren: la cronaca LIVE

A Silverstone manca poco al via del GP di Gran Bretagna, 12° appuntamento del Mondiale di F1 2025: una gara che, dopo quanto visto venerdì e sabato, sembra possa essere estremamente incerta sia per quanto riguarda i valori in campo sia per quanto riguarda il meteo.

Sui valori in campo, è emerso sia nel corso delle libere con le simulazioni di passo gara sia in qualifica con i distacchi ridotti un grosso equilibrio tra i top team, sebbene McLaren sia favorita al successo. Un'impressione con la quale non concorda Max Verstappen, che con un giro capolavoro ha conquistato la sua quarta pole position stagionale davanti a Oscar Piastri e Lando Norris. Dietro di loro ci saranno la Mercedes di George Russell, che spera in temperature basse per poter avere una chance di podio o, ancor meglio, di vittoria, e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, che forse hanno ottenuto meno di quello che speravano prima delle qualifiche.

Altra incognita già citata è il meteo: la pioggia è arrivata nel corso di F3 e F2, condizionando la prima delle due categorie e non è escluso che anche nel corso della gara di F1 possa arrivare dando un'ulteriore variabile in gioco da considerare a team e piloti.

Clicca QUI per tutti gli aggiornamenti.

Mattia Fundarò