F1 | Horner licenziato, Verstappen: "Grazie di tutto Christian!"

Il mondo della Formula 1 è ancora scosso dalla fine del rapporto tra Christian Horner e la Red Bull. Con una nota pubblicata nella giornata di mercoledì 9 luglio, la scuderia di Milton Keynes ha dato il benservito al manager 51enne dopo che ha condotto il team fin dal suo debutto in F1 nel 2005, causando come reazione a catena la promozione di Laurent Mekies da Racing Bulls a Red Bull e la sostituzione di Alan Permane come nuovo team principal della scuderia di Faenza.

Parla il manager di Verstappen: “Informati in anticipo, dal lato sportivo non cambia nulla”

Tutto è esploso poco dopo le ore 11 della mattinata quando la Red Bull GmBH, compagnia proprietaria del team di F1, ha pubblicato le seguenti righe: “Red Bull ha rilasciato Christian Horner dai suoi incarichi operativi a partire da oggi e ha nominato Laurent Mekies come CEO di Red Bull Racing”.

Più avanti nella stessa nota, Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Project and Investments di Red Bull) ha aggiunto le seguenti dichiarazioni di congedo nei confronti del dirigente sportivo britannico:

Vogliamo ringraziare Christian Horner per il suo eccezionale lavoro negli ultimi 20 anni. Con il suo impegno instancabile, la sua esperienza, la sua competenza e il suo pensiero innovativo è stato fondamentale per far diventare Red Bull uno dei team più vincenti e attrattivi in Formula 1. Grazie per tutto, Christian, resterai per sempre una parte importante della storia del nostro team.

Credits: Getty Images / Red Bull Content Pool

Subito dopo l'ufficialità della notizia il manager di Max Verstappen, Raymond Vermeulen, è stato raggiunto dal portale olandese De Telegraaf per commentare su quanto accaduto e se tutto ciò avrebbe avuto conseguenze sulla situazione del suo pilota in Red Bull per il futuro. Questa è stata la sua risposta:

Eravamo stati informati in anticipo dal management Red Bull che la decisione era stata presa. Poi spetta a Red Bull fornire ulteriori spiegazioni riguardo alle motivazioni. Noi continuiamo a guardare al lato sportivo e siamo alla ricerca di maggiori prestazioni in modo da poter tornare al top. Da questo punto di vista non cambia nulla.

Le ultime dichiarazioni di Max su tale argomento risalgono al giovedì del GP Gran Bretagna, quando il 4 volte campione del mondo ha risposto in modo elusivo ai giornalisti in merito alle voci di mercato su una trattativa già avviata con Mercedes per il prossimo anno, dicendo che non c'era “niente da aggiungere”. In giornata, però, con un post sulle proprie pagine social, l'olandese ha voluto ringraziare una delle persone che più di tutte hanno riposto in lui la loro fiducia.

Dalla mia prima vittoria ai quattro titoli conquistati abbiamo condiviso successi incredibili. Abbiamo vinto gare memorabili e battuto innumerevoli record. Grazie di tutto, Christian!

Lato Racing Bulls, Mekies: “Un assoluto privilegio lavorare con Peter al lancio di questo team”

Credits: Getty Images / Red Bull Content Pool

Dall'altro lato della famiglia Red Bull si è espresso un Laurent Mekies fresco di promozione a CEO della scuderia austriaca. L'ex-Ferrari saluta così la Racing Bulls dopo aver ricoperto dal 2024 il ruolo di team principal della squadra che ha lanciato insieme all'AD Peter Bayer dopo il capitolo AlphaTauri:

E' stato un assoluto privilegio lavorare per l'ultimo anno e mezzo con Peter. Contribuire al lancio di Racing Bulls insieme ad un gruppo di persone così talentuose è stata un'avventura straordinaria. Lo spirito di tutto il team è incredibile e credo fermamente che sia solo l'inizio. Alan è l'uomo perfetto per prendere il comando e continuare il nostro percorso. Conosce il team da cima in fondo ed è sempre stato un pilastro fondamentale dei nostri primi successi.

A prendere il suo posto con effetto immediato sarà Alan Permane, che prima di oggi ricopriva il ruolo di Racing Director nel team di Faenza e che conta di proseguire sulla strada tracciata da Mekies:

Mi sento molto onorato a prendere il ruolo di Team Principal e vorrei ringraziare Oliver e Helmut per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l'ora di lavorare con Peter per continuare il buon lavoro che sia lui che Oliver hanno fatto nel far avanzare questo team. Questa è una nuova sfida per me, ma so che posso contare sul supporto di tutti all'interno.

Andrea Mattavelli