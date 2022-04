Dalla mitica location di Brands Hatch tutto è pronto per il secondo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, il primo per quanto riguarda la Sprint Cup. La pista britannica si appresta per accoglier per l’ottava volta la serie che ha inaugurato il proprio 2022 ad inizio mese presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

WRT cerca il bis con Dries Vanthoor/Charles Weerts

Dries Vanthoor/Charles Weerts sono i favoriti d’obbligo per il successo finale. I belgi di WRT #32, padroni delle ultime due annate della Sprint Cup, inseguono il tris dopo aver primeggiato sulle rive del ‘Santerno’ con il sudafricano Kelvin van der Linde nella prima corsa di durata.

Audi è sicuramente la formazione più rappresentata per quanto riguarda la classe PRO, categoria che rivedrà in scena anche Valentino Rossi. L’ex centauro debutta nella Sprint Cup accanto a Frédéric Vervisch, uno dei quattro piloti presenti in griglia ad aver vinto almeno una gara nell’impianto inglese.

La compagine di Vincent Vosse porterà una terza R8 LMS GT3 in PRO con Christopher Mies /Jean-Baptiste Simmenauer #33, rispettivamente iscritti nell’Endurance con Saintloc Racing e WRT (Silver). La realtà francese legata al marchio teutonico farà affidamento su Aurelien Panis/Patric Niederhauser #25, mentre è da evidenziare il doppio impegno nella categoria regina per il Tresor by Car Collection con Luca Ghiotto/Mattia Drudi #11 e Christopher Haase/ Simon Gachet #12.

Si divide di fatto il trio dell’Endurance Cup, il romagnolo ed il veneto ‘salutano’ Haas che si alternerà con il transalpino che vedremo all’opera anche in GT4 con Akkodis ASP. Per Audi ritroveremo anche Pieter Schothorst / Dennis Marschall, iscritti con Attempto Racing #99.

Mercedes pronta a stupire, Porsche e McLaren presenti

Tra i PRO sarà Addodis ASP a difendere i colori del marchio di Stoccarda. Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello #89 e Jim Pla/Jules Gounon #88 sono le due squadre di riferimento della compagine transalpina che ritroveremo anche in Silver.

Le due AMG GT3 citate dovranno vedersela con Dinamic Motorspot e JOTA, rispettivamente con Porsche e McLaren.

La squadra italiana ha optato per Adrien de Leener/Christian Engelhart #54 e Giorgio Roda/Klaus Bachler #56, mentre Oliver Wilkinson/Rob Bell rappresenteranno come l’anno scorso la squadra legata al marchio di Woking che in casa non è da sottovalutare.

Silver Cup: tanta incertezza alla vigilia di Brands Hatch

Regna l’incertezza alla vigilia della prima prova Sprint dell’anno per quanto riguarda la Silver Cup. Benjamin Goethe/Thomas Neubauer (WRT #30), Nicolas Baert/Gilles Magnus (Sainteloc Racing #26) e Alex Aka /Nicolas Schöll (Attempto Racing #66) rappresenteranno Audi nella serie, casa che dovrà vedersela anche in questo caso con Akkodis.

I francesi non staranno infatti a guardare con l’interessante duo formato da Petru Umbrarescu /Igor Walilko #86 e Casper Stevenson/Thomas Drouet #87.

Debutto nella categoria per GSM Novamarine #18 con Lamborghini e Gerhard Tweraser/Isaac Tutumlu Lopez, mentre non dimentichiamoci anche di Ferrari con Ulysse de Pauw /Pierre Alexandre Jean ( AF Corse #53/Ferrari) e Manuel Maldonado / Ethan Simioni (Garage 59 #188/McLaren)

Pro-AM: cinque auto presenti, due Ferrari

Saranno cinque le auto presenti nella PRO-Am, due Ferrari. Cédric Sbirazzuoli/Hugo Delacour (DLC One AF Corse #21) e Louis Machiels /Andrea Bertolini (AF Corse #52) si sfideranno con Lamborghini, McLaren e McLaren.

La prima sarà con Alex Malykhin/ Ben Barker (Barwell Motorsport #78), la seconda si affida al noto Christian Klien insieme a Patryk Krupinski. Conferma la presenza nella categoria anche Garage #188 (McLaren) con l’interessante coppia formata da Miguel Ramos/Dean Macdonald.

Attenzione al format del fine settimana, diverso rispetto al solito. Entrambe le corse si terranno infatti di domenica e non in due giorni distinti.

Luca Pellegrini