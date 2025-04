WorldSBK | Assen: Bulega alle prese con una Ducati indomabile

Gioie e frustrazioni per Nicolò Bulega al termine del weekend di WorldSBK in Olanda, con la vittoria di Gara 1 e la doppia caduta sia in Superpole Race che in Gara 2.

Sabato di successi dopo il secondo posto in Qualifica

La prestazione sulla pista di Assen da parte di Nicolò Bulega è stata fin da subito ottima, con la prima giornata di venerdì che ha visto il pilota italiano chiudere al terzo posto nel corso del primo turno di Prove Libere, grazie al suo miglior tempo personale di 1:34.637. Quello che potrebbe essere considerato un inizio “soft” si è poi trasformato nel predominio nel corso delle Free Practice 2, con il numero #11 che ha conquistato la prima posizione al termine della sessione, portando a casa un crono di 1:33.592. Risultati portati a casa agevolmente nonostante un feeling non ottimale sulla moto, come riferisce il pilota stesso.

Sono abbastanza contento per come sono andate oggi le cose anche se il feeling non è ideale. Vorrei trovarmi più a mio agio sulla moto, soprattutto in fase di frenata, ma sono sicuro che il mio team riuscirà a sistemare quei dettagli necessari per riuscire a fare ancora uno step. In ogni caso siamo stati veloci e questa è la cosa più importante.

Anche il sabato non è stato da meno dato che, già solo durante la mattinata olandese, il portabandiera del team Ducati Aruba.it si è aggiudicato la partenza dalla seconda casella sullo schieramento, grazie ad un turno di Superpole che lo ha visto chiudere con un miglior tempo di 1:32.760, appena alle spalle del poleman Sam Lowes. Questo risultato si è poi trasformato in una vittoria in solitaria nel corso di Gara 1, dove Bulega ha preso fin da subito la leadership ed è rimasto al comando per tutta la durata della corsa, aprendo un podio tutto italiano.

Sono molto contento perché fin dalle FP1 abbiamo lavorato bene riuscendo a migliorare un feeling che era comunque già molto buono. Per questo motivo ringrazio la mia squadra. E’ stata un bella gara, forse non combattuta, ma durante la quale mi sono divertito molto a guidare su questo bellissimo circuito. Aspettative per domani? Le condizioni meteo potranno cambiare le carte in tavola ma l’obiettivo rimane quello di lottare per la vittoria.

Doppia caduta e problemi tecnici la domenica

Quella che si era preannunciata come una domenica votata a lottare per la vittoria si è rapidamente trasformata in un incubo ad occhi aperti per Nicolò Bulega, che fin dalla mattina ha riscontrato problemi sulla sua Ducati. In Superpole Race infatti il pilota italiano è stato costretto a cedere la seconda posizione nella gara a causa di un'avaria tecnica alla moto, che ha perso potenza nel bel mezzo della corsa e l'ha costretto a ritirarsi, scattando quindi dalla decima posizione per Gara 2. Tutto sembrava pronto per una grande rimonta da parte del pilota Ducati, che già dalla partenza della Gara del pomeriggio è stato determinato a portarsi in testa alla corsa. Obiettivo raggiunto a pochi giri di distanza dall'inizio, quando l'italiano si è posto al comando della gara, creando un distacco rispetto al secondo classificato sempre maggiore man mano che la corsa avanzava.

La corsa alla redenzione si è però interrotta prematuramente e per la seconda volta nel corso della giornata di domenica, visto che la moto ha nuovamente riportato un problema meccanico, che ha portato Bulega ad abbandonare la leadership della corsa e a ritirarsi. Momento di frustrazione che è culminato con il pilota che ha preso a pugni il cupolino della propria moto, a simboleggiare la delusione della seconda disfatta tecnica a poche ore di distanza dalla prima. Situazione tutt'altro che ideale per il leader della classifica mondiale, che in poco tempo ha perso molti punti e che ora è chiamato a recuperarli nel corso dei prossimi appuntamenti del calendario.

Sinceramente non so cosa dire, abbiamo avuto un problema stamattina quando ero secondo e poi terzo. Poi oggi sono partito dalla decima piazza, ho fatto un'ottima gara, ero primo con margine e a due giri dalla fine la moto si è spenta, di nuovo, come stamattina e non so cosa dire. Stiamo controllando quale sia il problema, ma per me è successa la stessa cosa successa al mattino. Ora dovrò fare del mio meglio per recuperare i punti persi, che sono molti, e cercherò di ricucire il margine la prossima volta.

