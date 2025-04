WorldSBK | Assen, Superpole: blitz di Sam Lowes, prima pole tra le derivate

Nella giornata di sabato a Assen per la WorldSBK è Sam Lowes a conquistare la pole position nella sessione di Superpole. Di fianco a lui, in prima fila, Nicolò Bulega dalla seconda casella e in terza posizione Toprak Razgatlıoğlu.

Prima Superpole per Sam Lowes

Pole position e record della pista per Sam Lowes, la sua prima nel WorldSBK, in 1:32.596. Al suo fianco, a distanza di 164 millesimi, Nicolò Bulega, uno dei grandi favoriti. Il pilota di Aruba.it, però, non è riuscito a portare a termine l'ultimo time attack a causa del traffico che ha trovato nel suo giro veloce, cosa che lo ha frustrato parecchio. A chiudere la prima fila è l'altro contendente al titolo mondiale Toprak Razgatlıoğlu, che durante la sessione di Superpole non è mai riuscito a portare un attacco al primo tempo, concludendo il suo miglior giro in 1:32.815.

Ad aprire la seconda fila della griglia di partenza di Gara 1 c'è Axel Bassani, che chiude la sessione di Superpole in quarta posizione (1:32.899) con Bimota. Di fianco a lui, il veterano di Aruba.it Racing, Álvaro Bautista in 1:32.901, seguito da vicino da Andrea Locatelli, che scatterà in Gara 1 dalla sesta casella.

Bene gli italiani, brutta caduta di Iannone nel finale

È stata una sessione positiva per gli italiani, che si stanno dimostrando competitivi sul tracciato di Assen. I sei italiani che prendono parte al campionato WorldSBK sono tutti nelle prime dodici posizioni. Danilo Petrucci apre la seconda fila di Gara 1, in settima posizione con un tempo di 1:33.130, davanti a Remy Gardner. In decima posizione, invece, Andrea Iannone che ha chiuso il suo miglior giro in 1:33.272. Purtroppo nel finale, però, il pilota del team Pata Go Eleven si è reso protagonista di una brutta caduta, che sembra fortunatamente non aver avuto conseguenze per lui.

A chiudere il gruppetto degli italiani, leggermente più arretrato, è Yari Montella, in dodicesima posizione. Il pilota Barni Spark Racing Team ha chiuso la sessione di Superpole a otto decimi dal poleman Sam Lowes. Escluso dalle posizioni di testa anche Michael Van Der Mark, che non sembra essere riuscito a mettere a punto un giro perfetto e scatterà dalla tredicesima casella davanti a Iker Lecuona.

WorldSBK | Assen: i risultati della Superpole

Giulia Pea

