MotoGP | Martín resta in Aprilia nel 2026, Rivola: "Tutto deciso"

Jorge Martin resterà in Aprilia nel 2026. Questa è l'indiscrezione arrivata dalla Spagna nella mattinata di oggi, alla vigilia del weekend di MotoGP in Germania. Una notizia che ha trovato conferme il CEO di Aprilia Racing Massimo Rivola, che ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, lasciando però non del tutto chiusa la vicenda.

Dall'infortunio ad oggi

Jorge Martín aveva cominciato il 2025 con un nuovo team e con l'obiettivo di difendere il titolo mondiale conquistato l'anno scorso. Purtroppo, due infortuni nel corso dei test pre-stagionali, hanno complicato i piani del pilota spagnolo che non è rientrato in pista fino al weekend del Qatar. Neanche il tempo di prendere confidenza con la nuova moto, che un altro incidente nella gara qatariota ha rigettato Martín ulteriormente nell'ombra, e lo ha costretto ad uscire di scena un'altra volta.

Da qui la notizia nel corso del weekend di Le Mans, che non avrebbe rinnovato con Aprilia, appellandosi insieme al manager ad una clausola nel contratto e con il team italiano assolutamente contrario e pronto ad azioni legali. Una situazione rimasta in sospeso fino ad oggi, in cui la testata spagnola AS ha riportato la fine della vicenda, con il pilota spagnolo pronto a rimanere con la squadra e a ritornare in pista nel fine settimana di Brno, dopo un test svolto a Misano.

Parla Rivola: “Era già tutto deciso, non vediamo l'ora”

Il CEO di Aprilia Massimo Rivola ha voluto dire la sua sulla vicenda nella giornata di oggi in Germania, dove va in scena questo weekend la MotoGP. Il manager italiano ha ribadito la sua posizione e quella del team:

Per quanto riguarda il futuro non c'è nessuna notizia. Ma per noi la notizia non c'è mai stata, perché era già tutto deciso. Non vediamo l'ora di vedere in pista Jorge Martín, gli abbiamo sempre dato tempo, e con il secondo infortunio anche più tempo del necessario. Sono molto fiducioso.

Sempre nel suo intervento, Rivola ha voluto mettere in chiaro le voci di un interessamento da parte di Honda su Jorge Martín:

Se un pilota ha certi desideri per un momento, penso che abbia ragione per farlo. Non ho altro da aggiungere.

Nonostante le dichiarazioni di Rivola, non ci sono state conferme o smentite da parte di Jorge Martín e il suo entourage. La vicenda sembra conclusa, ma ci sono alcune parti ancora non chiare e che verranno sicuramente annunciate nei prossimi giorni. Quello che è certo è che Martin è un pilota Aprilia fino alla fine del 2026.

Federica Passoni

