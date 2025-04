WorldSBK | Assen: Bulega è il migliore del venerdì, sorpresa Bassani

Il venerdì del round di Assen del WorldSBK si è aperto con l'ormai solito Nicolò Bulega al comando. Il pilota Aruba.it Racing - Ducati si è fatto beffare dal compagno di box Álvaro Bautista solo nella sessione del mattino, riprendendo il comando nel pomeriggio. Axel Bassani sorprende con Bimota al 2° posto, mentre Razgatlıoğlu è 3°.

Le limitazioni non fermano Ducati (e Razgatlıoğlu)

Alla vigilia del venerdì di Assen è arrivata la notizia che era nell'aria fin dall'inizio della stagione. La Ducati Panigale V4R, insieme alla BMW M1000RR, è stata limitata nel flusso di carburante di 0.5 kg/h. Questa è una nuova tecnica applicata da Dorna per limitare le diverse case, contrariamente dalla limitazione dei giri motore applicata fino allo scorso anno. È solo venerdì, ma questo nuovo escamotage non sembra impensierire alcuna delle due moto, che continuano a primeggiare nelle classifiche. Nicolò Bulega ha firmato un 1:33.592 a poco più di un minuto dalla fine della sessione, obliterando il precedente crono imposto da sé stesso. Le Ducati presenti tra i migliori dieci della sessione pomeridiana sono ben sette, a testimonianza della competitività della V4R. BMW piazza entrambi i piloti in top 10 con Toprak Razgatlıoğlu in 3ª posizione e piuttosto vicino al rivale per il titolo sul passo gara.

Bassani sorpresa del venerdì con Bimota

Sono quattro le moto diverse nelle prime posizioni, a testimonianza dell'apparente equilibrio che regna dietro i due sfidanti al titolo. Ad intromettersi tra la coppia è la nuovissima Bimota KB998 Rimini con Axel Bassani. Il pilota veneto ha centrato il giro alla fine di un turno che lo ha visto sempre tra i migliori dieci. Un exploit che sicuramente aggiunge delle aspettative sul weekend del #47, che potrebbe finalmente aver trovato il bandolo della matassa dal suo addio alla Ducati a fine 2023. Quarta posizione per un altro italiano, il 3° dei 5 presenti nei primi dieci: Andrea Locatelli arriva ad Assen forte del grande weekend di Portimão nonostante una Yamaha R1 difficile da decifrare. Loka è a quattro decimi dalla vetta, ma meno di due da Bassani. In top 10 anche la coppia di indipendenti formata da Andrea Iannone (7°) e Danilo Petrucci (8°), mentre l'ultimo Azzurro è il rookie Yari Montella che è 11°.

Quinta posizione al termine del venerdì WorldSBK per Álvaro Bautista e la sua V4R: lo spagnolo è stato molto veloce sia nelle FP1 del mattino che nei primi minuti del pomeriggio, dove ha primeggiato salvo poi non compiere lo step che gli avrebbe permesso di avvicinarsi al compagno di squadra. Il bi-campione del mondo è davanti a Sam Lowes, mentre Michael Van Der Mark e BMW sono al 9° posto davanti all'inglese Scott Redding (10°). Yamaha è difficile da decifrare, come già anticipato: Dominique Aegerter e Remy Gardner sono rispettivamente 11° e 12° nonostante lo svizzero fosse in top 5 dopo le FP1. La seconda Bimota di Alex Lowes è 14ª, mentre Honda è nuovamente nelle retrovie.

WorldSBK | Assen: i risultati combinati del venerdì

