WorldSBK | Assen, Gara 2: ancora problemi per Bulega, prima vittoria per Locatelli

Succede di tutto nel WorldSBK in Gara 2 sul circuito di Assen: finalmente Andrea Locatelli arriva al successo nella categoria e riporta Yamaha al successo dopo anni difficili. Il pilota italiano ha sfruttato la sfortuna di Nicolò Bulega, che come questa mattina soffre un problema tecnico a due giri dalla fine. Sul podio Álvaro Bautista e Remy Gardner.

Bulega, ma che sfortuna! Altro problema tecnico

Sembrava tutto apparecchiato per Nicolò Bulega ed il suo secondo successo sul tracciato di Assen questo weekend. Il leader del WorldSBK aveva sofferto un problema tecnico nella Superpole Race mattutina che lo aveva relegato alla 10ª posizione sullo schieramento di Gara 2. Il pilota Aruba.it Racing ha rimontato in maniera egregia, dimostrando tutta la sua superiorità. Dopo metà gara Bulega è in testa nonostante la resistenza di Andrea Locatelli e sembra involato verso il successo. A due giri dalla fine succede ciò che sembra impossibile: altro problema tecnico per la Panigale V4R #11, con un Bulega infuriato che sfoga tutta la sua rabbia sulla moto. Altro “zero” per il ducatista, che può “consolarsi” dalla performance quasi inspiegabile di Toprak Razgatlıoğlu: il turco ha sofferto un degrado della gomma anormale che lo ha relegato in 8ª posizione sul traguardo della manche conclusiva.

L'attesa è finita: Andrea Locatelli riporta Yamaha alla vittoria

Era dalla Superpole Race di Magny-Cours 2023 che Yamaha non saliva sul gradino più alto del podio nel WorldSBK. Poco meno di due anni dopo ci pensa il nuovo top rider del marchio di Iwata a riportare la R1 in cima alla classifica. Andrea Locatelli si regala un meritatissimo primo successo nella massima categoria delle derivate dalla serie sfruttando l'errore di Bulega ma conquistando in pista un risultato enorme. Locatelli è stato l'unico in grado di fronteggiare Bulega, anche se solo per qualche giro prima di piegarsi alla superiorità del ducatista. Loka ha comunque saputo avere la meglio di Álvaro Bautista sui 21 giri di Gara 2: lo spagnolo torna sul podio dopo un sabato tremendo ed aver comandato nelle prime battute. Yamaha continua la festa con la 3ª posizione di Remy Gardner che, come Gara 2 dello scorso anno, torna sul podio. È il secondo di carriera nel WorldSBK per l'ex iridato Moto2.

Axel Bassani porta Bimota in top 5

Miglior risultato per il marchio rientrante nel WorldSBK: Bimota conquista per la prima volta la top 5 grazie ad un più che concreto Axel Bassani. Il pilota feltrino riesce finalmente a capitalizzare un weekend che lo ha visto sempre tra i migliori, riuscendo a rifarsi dopo la caduta di ieri all'ultimo giro. Il #47 ha chiuso al 5° posto dietro ad un più che positivo Sam Lowes, che proprio ad Assen ha raddrizzato la propria stagione che sembrava inviata verso un'altra delusione così come nel 2024. Bimota riesce a festeggiare anche con Alex Lowes che chiude in 6ª piazza: l'inglese ha avuto la meglio nella battaglia del secondo gruppetto che ha recuperato un Razgatlıoğlu che ha fatto il “gambero” a causa di una probabile usura anomala degli pneumatici. Iker Lecuona porta Honda in 7ª piazza, mentre Andrea Iannone e Dominique Aegerter concludono la top 10. A punti anche la coppia Barni Spark Racing Team con Danilo Petrucci (11°) e Yari Montella (13°), con il campano uscito nel primo giro di corsa e costretto alla rimonta.

WorldSBK | Assen: i risultati di Gara 2

Valentino Aggio

