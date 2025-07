WEC | 6h San Paolo: Cadillac domina e vince per la prima volta

Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens #12 e Earl Bamber/Jenson Button/Sébastien Bourdais #38 svettano a San Paolo al termine della quinta prova del FIA World Endurance Championship. Cadillac Hertz Team JOTA si impone sulla concorrenza per la prima volta davanti alla Porsche #5 di Julien Andlauer/Michael Christensen.

6h San Paolo: Cadillac con facilità

Porsche ha provato con Julien Andlauer #5 a mettere pressione a Cadillac Hertz Team JOTA nella prima parte della 6h di San Paolo. Senza bandiere gialle di nessun tipo, Cadillac ha saputo ripassare Porsche entro la conclusione della seconda ora.

La #12, nonostante una penalità per un'irregolarità tecnica con la pressione delle gomme, si è riportata lentamente in cima alla graduatoria imponendosi nei confronti della gemella #38 e della 963 ufficiale #5.

Alex Lynn, dopo la pole di ieri, ha continuato l'ottimo lavoro iniziato da Will Stevens. I due britannici hanno successivamente ceduto il testimone a Norman Nato che nelle ultime due ore ha gestito egregiamente il margine nei confronti del teammate Sébastien Bourdais #38.

Credit: FIA WEC / DPPI

Le due V-Series.R segnano la storia e per la prima volta in tre anni si impongono anche nel FIA WEC dopo i successi nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship ed il podio ottenuto a Le Mans nel 2023.

Cadillac e Porsche hanno consegnato un giro alla concorrenza, capitanata dalla Porsche #6 e dalla BMW #20. L'auto di WRT affidata a Sheldon van der Linde ha ottenuto la posizione solamente nel finale scavalcando la Peugeot #94.

Alle spalle di quest'ultima vettura si sono classificate la Peugeot #93, la Ferrari #83 AF Corse, l'Alpine #36 e la Porsche Proton Competition #99. 11mo posto per la 499P ufficiale #51, 12mo per la Rossa #50 dopo un weekend abbastanza complicato.

6h San Paolo, finalmente Lexus

Dopo il giro veloce a più riprese nelle prove libere e la pole a Spa-Francorchamps, Lexus ed Akkodis ASP vincono finalmente anche nel FIA World Endurance Championship grazie a José Maria Lopez/Clemens Schmid/Petru Umbrarescu.

Il tridente non ha mai lasciato spazio ai rivali imponendosi sulla Chevrolet #81 TF Sport e l'Aston Martin #10 Racing Spirit of Leman. Tom Van Rompuy/Charlie Eastwood/ Rui Andrade e Anthony McIntosh/Valentin Hasse-Clot /Eduardo Barrichello hanno avuto la meglio nel finale della Porsche #85 Iron Dames, in azione nelle tornate conclusive con Michelle Gatting.

La danese ha tagliato il traguardo in quarta posizione dopo aver tentato in ogni modo di respingere la Corvette e l'Aston. Completano nell'ordine la Lexus #87 Akkodis ASP e la Porsche #92 Manthey 1st Prohm di Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz che conquista dei punti importantissimi per la classifica piloti.

Tre corse restano al termine del FIA World Endurance Championship 2025. Next round ad inizio settembre ad Austin in Texas.

Luca Pellegrini