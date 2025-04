WorldSSP | Assen, Can Öncü: "Si apre un nuovo capitolo"

Nel campionato di WorldSSP ci si può aspettare di tutto ed anche questa volta le aspettative non sono state deluse, con la vittoria di Can Öncü in Gara 2 grazie a una serie di sorpassi negli ultimi giri su Stefano Manzi.

Rivalsa per Öncü dopo la caduta di Portimão

Sulla pista di Assen è stato il weekend della rinascita per Can Öncü, che si era posto l'obiettivo di rialzarsi - metaforicamente e fisicamente - dopo la caduta in Gara 2 a Portimão, quando partendo dalla pole è stato protagonista di un incidente in Curva 1 nel corso del nono giro della corsa, che lo ha costretto al ritiro e a cedere la leadership della gara. Necessario risollevarsi quindi per il pilota turco che, nella pausa che è intercorsa tra il round portoghese e la tappa di Assen ha trovato la motivazione per tornare a vincere e a competere insieme ai piloti della testa della classifica.

Obiettivo raggiunto già il venerdì, quando il pilota di casa Evan Bros Racing è riuscito a mettere a segno la seconda pole position della stagione e la seconda ottenuta di fila dopo la prima, con un tempo di 1:36.184 che gli è valso oltre che la partenza dal palo, anche il record della pista. Le soddisfazioni sono continuate ad arrivare anche durante la giornata di sabato, nonostante un briciolo di amarezza, a causa del terzo posto conquistato in Gara 1: ottimo risultato per il team, ma che porta con sè il rammarico di essersi fatto superare sia da Bo Bendsneyder che da Stefano Manzi, nonostante il turco partisse in prima posizione.

Prima vittoria ad Assen dall'infortunio del 2023

Dopo la confusione della prima gara del weekend, a causa della bandiera rossa e della ripartenza, l'obiettivo di tornare a vincere si è concretizzato nel corso di Gara 2, quando Can Öncü è stato capace di scacciare il ricordo della caduta dalla prima posizione di Portimão e di portare a termine la corsa. Il compito non gli è stato però reso facile da Stefano Manzi, che soprattutto durante le ultime tornate ha spesso ingaggiato un'intensa bagarre con il turco e ha minacciato di sottrargli la vittoria fino all'ultima curva, perdendo poi l'occasione a causa dei track limits.

Ieri ero un po' deluso perchè ci sono state bandiere rosse e ripartenze, ma oggi si ripartiva da capo e ho pensato che dovessi correre in modo intelligente. Tutti nel team mi hanno detto di stare attento durante la gara e così ho fatto, devo ringraziare tutta la squadra perchè sabato sera hanno lavorato come dei pazzi e in Gara 2 mi hanno dato una moto fantastica. Questa prima posizione è anche per loro, oltre che per la mia famiglia e per tutti i fan turchi che ci sono qui.

Vincere sulla pista di Assen ha inoltre un significato molto più profondo per Öncü, che proprio su questo tracciato nel 2023 è stato vittima di un incidente con Yari Montella, che ha comportato diverse fratture dell'avanbraccio sinistra e ha indotto a pensare il pilota turco di abbandonare le corse. Nonostante questo il #61 non si è mai arreso, tornando ufficialmente alla vittoria dopo l'infortunio in Gara 1 a Portimão nel corso di questa stagione e ora riconquistando il territorio olandese, piantando la bandiera turca nella ghiaia dopo aver tagliato il traguardo.

Sono molto emozionato per la vittoria su questa pista: ho piantato la bandiera turca nel ghiaia per mandare un messaggio a tutti e dire che sono tornato. Ora posso dire che il brutto ricordo del 2023 è lontano ed è un capitolo chiuso, ora apriamo un nuovo capitolo perchè dopo un periodo così difficile e su una pista per me così difficile, sono il primo classificato.

Valentina Bossi

