F1 Academy | Ufficiale il calendario 2026, tra ritorni e novità

La F1 Academy ha ufficializzato il calendario della stagione 2026, che vedrà la serie femminile correre nuovamente in supporto alla Formula 1 per un totale di sette round. La grande novità è rappresentata dal debutto a Silverstone, circuito che ospiterà per la prima volta il campionato in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna.

Il format della quarta stagione rimane invariato con 14 gare complessive, mantenendo la formula della griglia invertita per una delle due gare di ogni weekend. A completare il programma ci sarà un calendario di test ufficiali di 12 giorni, pensato per garantire alle pilote un'adeguata preparazione e tempo in pista, anche se in calo rispetto ai 15 giorni delle stagioni precedenti.

Il calendario completo

La stagione prenderà il via il 13-15 marzo dal Circuito Internazionale di Shanghai, in Cina, per poi spostarsi sul tracciato di Jeddah Corniche in Arabia Saudita (17-19 aprile) e proseguire a Montreal sul Circuito Gilles-Villeneuve (22-24 maggio).

Il momento clou arriverà il 3-5 luglio con il round di Silverstone, che rappresenta un ritorno significativo per il CEO della serie Susie Wolff, protagonista 12 anni fa delle prove libere sul circuito britannico, ma anche per le ragazze. Essa è infatti la culla europea del motorsport, ed evento con maggior visibilità nel corso della stagione. Dopo la tappa inglese, la carovana si trasferirà a Zandvoort (21-23 agosto) prima della doppietta americana.

Gli Stati Uniti ospiteranno infatti il gran finale con due appuntamenti: il Circuit of the Americas ad Austin (23-25 ottobre), che rientra nel calendario dopo l'assenza dalla stagione inaugurale del 2023, e la conclusione sul suggestivo Las Vegas Strip Circuit (19-21 novembre).

Crediti foto: profilo X F1 Academy

Rispetto alla stagione conclusasi con il trionfo di Doriane Pin a Las Vegas, non sono in calendario Miami e Singapore. La prima, di fatto, è stata sostituita con un’altra gara negli Stati Uniti. La seconda, invece, vede diminuire la presenza in Asia per rafforzare l’Europa.

Le dichiarazioni

Con l'introduzione di Silverstone, il calendario 2026 garantisce una maggiore presenza europea rispetto alla stagione precedente, che aveva visto un solo appuntamento nel Vecchio Continente. La scelta di reinserire Austin e chiudere nuovamente a Las Vegas conferma l'intenzione di terminare la stagione con un evento spettacolare in una location iconica e di ampliare l’audience negli States.

Susie Wolff, CEO della F1 Academy, ha dichiarato in merito:

"Il nostro calendario 2026 riflette lo slancio che stiamo costruendo e la visibilità che stiamo guadagnando in tutto lo sport. Silverstone e Austin sono due fantastiche aggiunte al nostro programma, e il ritorno a cinque gare consolidate ci offre il calendario più forte di sempre".

Soddisfazione anche da parte di Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1:

"In sole tre stagioni, la F1 Academy ha formato pilote fantastiche e ha creato una fanbase enorme e appassionata in tutto il mondo. Ispira donne e ragazze a prendere in considerazione un ruolo nel motorsport, sia in pista che fuori, rimuovendo le barriere".

Anna Botton