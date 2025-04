F1 Academy | Jeddah: Maya Weug vince e si prende la leadership

Il secondo appuntamento del campionato F1 Academy 2025, andato in scena a Jeddah sotto il sole dell'Arabia Saudita, ha visto svettare Maya Weug e Ella Lloyd sul gradino più alto del podio. Un weekend equilibrato e incerto, volto a svelare i nomi delle possibili sfidanti destinate a contendersi il campionato: con le duellanti Doriane Pin e Maya Weug che vedono ora anche Chloe Chambers entrare nella contesa iridata.

Le qualifiche: Chambers in pole, bandiera rossa per Block

Le qualifiche del venerdì sera hanno visto due eventi principali: la bandiera rossa causata dall'americana Lia Block (ART Grand Prix supportata da Williams), e la prima pole position per la connazionale Chloe Chambers (Campos Racing - Red Bull).

Le difficoltà per Lia Block sono iniziate subito con le sue lamentale via radio sul poco grip, fino a quando non è stata costretta a fermarsi anzitempo: dopo aver toccato il muro interno della curva 27, Block è finita contro le barriere innescando una bandiera rossa. Una volta ripresa la sessione, la corsa per la conquista della pole position è stata vinta da Chloe Chambers (2:04.320), con la francese Doriane Pin (Prema supportata da Mercedes) in seconda posizione e l'olandese Maya Weug (MP Motorsport supportata da Ferrari) in terza.

Gara 1: Lloyd vince, Weug seconda

La prima gara ha visto la gallese Ella Lloyd (Rodin Motorsport - McLaren) conquistare la vittoria. Partita dalla prima fila per la griglia invertita insieme alla compagna di squadra, l'australiana Emma Felbermayr (Rodin Motorsport supportata da Kick Sauber, alla sua prima partenza dalla pole position in F1 Academy), ha conquistato subito la prima posizione senza mai cederla per tutta la gara.

La prima fase ha visto un incidente che ha coinvolto più vetture: Lia Block è stata tamponata in curva 1 dall’americana Courtney Crone (ART Grand Prix - Haas), finendo per girarsi ma riuscendo poi a ripartire ugualmente; la sfortuna ha invece colpito l’inglese Chloe Chong (Rodin Motorsport - Charlotte Tilbury), coinvolta nell’incidente e costretta al ritiro, portando alla Safety Car. La ripresa della gara ha visto il ritiro anche di Courtney Crone per i danni riportati dalla carambola. Ha fatto un ottimo lavoro invece la leader Ella Lloyd, mantenendo la concentrazione e rimanendo in testa anche sotto Safety Car:

Avevo un gap abbastanza ampio all'inizio e poi è uscita la Safety Car, ovviamente mi hanno raggiunta. L'ho gestita abbastanza bene, sono rimasta calma, non ho fatto errori e ho continuato a spingere fino alla fine.

All'ultimo giro Maya Weug ha cercato di sorpassarla, ma senza riuscirci e chiudendo quindi al secondo posto. A completare il podio l'inglese Alisha Palmowski (Campos Racing - Red Bull Racing) al terzo posto. Un dispiacere, invece, per la pole sitter Emma Felbermayr: partita prima, non è riuscita a tenere il passo e ha chiuso la gara nona.

Credits: Live Timing F1 Academy

Gara 2: Weug vince dopo la penalità di Chambers

Maya Weug ha centrato il successo in gara 2, conquistando la sua seconda vittoria in F1 Academy e il suo quarto podio su quattro gare per la stagione 2025. Dopo una partenza caotica nelle retrovie, Maya Weug ha subito superato Doriane Pin portandosi in seconda posizione. Un'ottima partenza anche quella di Lia Block, protagonista per il resto di un weekend da dimenticare.

Maya Weug ha poi cercato di attaccare Chloe Chambers per la prima posizione, ma il suo sorpasso ha portato le due ragazze a toccarsi; Doriane Pin ha approfittato della situazione superando subito Weug, e posizionandosi seconda. Tuttavia, per la francese della Mercedes il secondo posto è durato ben poco: già nel giro successivo, Maya Weug l’ha ripassata. Chambers ha poi ricevuto una penalità di cinque secondi per il contatto con Weug, spingendo la pilota della Campos a cercare di accumulare un gap abbastanza ampio per poter mantenere la sua posizione. Nelle retrovie la giovane neo-16enne australiana Joanne Ciconte (MP Motorsport supportata da F1 Academy) si è ritrovata a lottare per gli ultimi posti nella zona punti, riuscendo a chiudere in nona posizione. Chloe Chong ha guadagnato l’ultimo punto a disposizione in decima posizione.

Nonostante gli sforzi, Chloe Chambers non è riuscita a costruire un gap abbastanza ampio tra lei e le due macchine subito dietro. Arrivate al traguardo, Maya Weug è passata prima, Chloe Chambers è scesa seconda e Doriane Pin è rimasta terza. Una gara strategica quella di Maya Weug, che si è detta contenta dei risultati del weekend:

I primi giri erano importantissimi per cercare di fare una buona mossa nel sorpassare Doriane. Una volta sistemate le posizioni ho avuto un po' di problemi con il posteriore della macchina, si muoveva molto, ma abbiamo recuperato dalle qualifiche di venerdì. Sono molto felice, ma dobbiamo continuare a spingere e migliorare.

Con i risultati di questa tappa ora è proprio Maya Weug a dirigere il campionato piloti 2025: con 59 punti ha superato la sua principale rivale, Doriane Pin, per soli 7 punti. Il prossimo appuntamento sarà tra due settimane a Miami, dal 2 al 4 Maggio.

Lara Amerio