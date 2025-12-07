F1 | GP Abu Dhabi: Sauber dice addio con la rimonta di Nico Hulkenberg

Il Gran Premio di Abu Dhabi chiude ufficialmente la stagione 2025 della Formula 1 e con essa anche l'era dell'effetto suolo, del DRS e di tanto altro. Tra questi addii, forse quello più doloroso riguarda la Sauber. Il team svizzero, che negli ultimi tre anni si è chiamato Stake F1 Team Kick Sauber, abbandona il circus dopo 29 stagioni.

13 anni tra il 1993 e il 2005, prima della cessione a BMW da parte del fondatore Peter Sauber, che ha poi riacquistato la scuderia nel 2009 facendola rientrare in Formula 1 dal 2010 ad oggi. Quasi 30 anni di partecipazione, conclusi con un degno 9° posto di Nico Hulkenberg nel Gran Premio odierno sul circuito di Yas Marina. Due punti conquistati che chiudono un ciclo e permettono alla Sauber di lasciare la Formula 1 al nono posto in classifica con 70 punti conquistati, il punteggio più alto dal 2012, quando con Kobayashi e Perez alla guida, il team svizzero chiuse al sesto posto con 126 punti.

Credits: Kick Sauber F1 Team Facebook

La rimonta di Hulkenberg chiude una stagione sublime del tedesco, il podio a Silverstone ciliegina sulla torta

Partito 18°, Nico Hulkenberg ha saputo sfruttare la strategia della Sauber a due soste per rimontare fino all'11° posto, posizione in cui ha tagliato il traguardo, appena dietro Lance Stroll e Ollie Bearman. Sembrava un epilogo senza punti, ma le penalità di 5 secondi inflitte ai due piloti davanti al tedesco, hanno cambiato tutto. Hulkenberg ha così chiuso con 509 millesimi di vantaggio su Lance Stroll prendendosi la nona posizione alle spalle di Lewis Hamilton.

E' un risultato che permette a Hulkenberg di chiudere con 51 punti la propria stagione, in 11a posizione in campionato. Una stagione splendida del pilota tedesco che nel Gran Premio di Silverstone ha conquistato un incredibile piazzamento a podio, il primo della sua carriera alla gara numero 239, dopo essere partito 19°. Podio che la Sauber non conquistata dal lontano 2013, con Kobayashi nel GP del Giappone. Soprattutto, poi, un risultato raggiunto dopo una stagione 2024 pessima per il team, con soli 4 punti conquistati, tra l'altro al penultimo GP della stagione, e chiusa al 10° posto.

Nel 2025, invece, i punti finali sono addirittura 70, anche grazie ad una macchina nettamente migliorata ed in costante crescita, che ha lottato fino all'ultima gara con Haas e Aston Martin per conquistare il settimo posto nel campionato Costruttori. Una stagione tra alti e bassi, con Hulkenberg che non segnava così tanti punti dal lontano 2018, alla guida della Renault.

Credits: Kick Sauber F1 Team Facebook

Il testimone passa a Audi, Sauber lascia dopo 544 gare disputate

Tanti piloti sono passati per questa scuderia ormai storica: da Kimi Raikkonen a Jacques Villeneuve, passando per Charles Leclerc, Sergio Perez e Felipe Massa. Il più longevo è stato Marcus Ericsson, con 81 GP tra il 2015 e il 2018. In 29 stagioni, 11 podi in 544 gare. Il 4° posto del 2001 resta il miglior risultato della squadra. Il testimone ora passa a Audi, che dal 2026 inizierà la nuova era della Formula 1 con i nuovi regolamenti tecnici partendo con un nuovo team. La gestione sportiva, probabilmente, resterà la stessa, con i due piloti pronti a fare ancora meglio.

Nico Hulkenberg con la sua esperienza e Gabriel Bortoleto con il suo talento cristallino. Il giovane brasiliano ha già fatto vedere di cosa è capace in questa stagione da rookie, dove ha chiuso con 19 punti ed un incredibile 6° posto nel Gran Premio d'Ungheria. Il classe 2004 ha un passato da prodigio, dopo aver trionfato sia in Formula 3 che in Formula 2 al primo anno da rookie.

Il team svizzero è dunque al capolinea, dopo 29 stagioni, e la rimonta ad Abu Dhabi di Nico Hulkenberg ha chiuso in bellezza una parte della storia della Formula 1, anche se non vincente. Il futuro ora parla tedesco, sia in pista che nel nome della scuderia, perchè Audi sembra voler fare le cose in grande.

Alessio Apicella