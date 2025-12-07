F1 | GP Abu Dhabi: la miglior Ferrari.. alla fine del Mondiale

La Scuderia Ferrari chiude il Campionato 2025 mostrando sprazzi di competitività proprio nell’ultima gara dell’anno. Charles Leclerc ha infatti chiuso quarto riuscendo quasi ad insidiare la terza posizione di Norris, mentre Lewis Hamilton è stato autore di una buona rimonta dalla sedicesima all’ottava posizione.

La miglior Ferrari alla fine del Mondiale

La miglior Ferrari dell’ultimo periodo proprio nell’ultima gara del Mondiale. La Scuderia di Maranello infatti lascia il GP di Abu Dhabi con segni di una ritrovata competitività come dimostrato dal passo avuto da entrambi i piloti sul circuito di Yas Marina. Charles Leclerc ha infatti chiuso in quarta posizione facendo quasi sognare i tifosi di Max Verstappen, che hanno sperato in un clamoroso colpaccio del monegasco. Leclerc infatti dopo una buona partenza è parso subito in grado di insidiare Lando Norris per la terza posizione, salvo poi dover tirare i remi in barca mantenendosi comunque ad un distacco quasi mai superiore ai tre secondi nel primo stint di gara. In Ferrari hanno anche provato ad anticipare la seconda sosta tentando un undercut sulla McLaren, ma alla fine Norris è riuscito a mantenere le distanze e la terza posizione che gli è valsa il suo primo titolo Mondiale. Con il risultato di oggi la Rossa chiude comunque con un deludente quarto posto nei Costruttori, dietro ad Mercedes che oggi ad Abu Dhabi non aveva il passo per giocarsela con la SF25 aumentando ancora i rimpianti di una stagione storta sotto tutti i punti di vista.

Charles Leclerc però non si fa illusioni in ottica 2026: “Non penso che avere aspettative possa fare o meno la differenza. Quando si creano ovviamente iniziano a circolare cose che non sono reali. Quest’anno potevamo fare una comunicazione migliore, ma quando si uniscono due icone di questo sporto come Hamilton e la Ferrari, è impossibile gestire tutta la comunicazione intorno al team. Le aspettative quindi sono state create dalla situazione che c’era in Ferrari e non a causa nostra. Tutto quello che c’e intorno a noi non possiamo controllarlo. Sto guardando la classifica e vederci a più di 400 punti dalla McLaren fa molto male. Non ho aspettative per il 2026. Sarà un foglio bianco per tutti e non saprei da dove iniziare”.

Lewis, una rimonta che fa ben sperare

Uno dei protagonisti inattesi di questo GP di Abu Dhabi è stato sicuramente Lewis Hamilton. Il sette volte Campione del Mondo, dopo l’ennesima pessima qualifica che lo ha visto scattare dalla sedicesima casella, è stato autore di una grande rimonta che lo ha visto risalire fino all’ottava posizione. Una prestazione quella di Hamilton che sicuramente lascia l’amaro in bocca per come è andata la sua stagione in cui non è mai riuscito a salire sul podio, ma che può far ben sperare in ottica 2026, dove si spera che l’inglese ritrovi la motivazione perduta e soprattutto una Ferrari competitiva. Lewis ha infatti pagato l’adattamento ad una SF25 difficile da guidare per le sue caratteristiche, ed in cui, visti i risultati ottenuti, non sono stati deliberati aggiornamenti in grado di risollevare la situazione. Non è un mistero infatti che a Maranello ad un certo punto hanno preferito concentrarsi sulla prossima stagione, dove il cambio regolamentare può rimescolare le carte in tavola e permettere ai suoi due piloti di poter finalmente giocarsi il Campionato.

Lewis Hamilton adesso potrà godersi la pausa invernale per cercare di ricaricare le batterie come da lui stesso dichiarato: “Non vedo l’ora di godermi la sosta. Non c’e molto da dire su questa stagione e tutto quello che potevo dire l’ho già detto. Ora guardo solo avanti e cioè alla sosta. Voglio solo staccare la spina e non parlare con nessuno. Nessuno potrà contattarmi questo inverno, non avrò nemmeno il telefono con me, non vedo l’ora. Non so se funzionerà staccare e lo scoprirò solo quando lo farò ma non vedo l’ora di allontanarmi da tutto questo”.

Un ultima battuta l’inglese la dedica a chi dubita delle sue motivazioni: “La cosa che mi accende di più e l’amore per le corse. Ho un sostegno incredibile dalle persone che mi circondano e dai miei fan. Ho ancora un sogno che custodisco nel mio cuore ed è per quello che lavoro. A tutti coloro che parlano del mio ritiro non voglio dire nulla. Nessuno di loro ha fatto quello che ho fatto io e non sono nemmeno al mio livello”.

Julian D’Agata