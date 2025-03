F1 Academy | Shanghai: Pin inizia la stagione davanti a tutte

Il primo atto della stagione 2025 della F1 Academy va in scena sotto il sole di Shanghai. Ad uscire vincitrice dal caos di entrambe le gare è Doriane Pin, che comanda la classifica grazie alla vittoria di gara 2. Maya Weug non beneficia della pole position conquistata e si trova già ad inseguire. Gara 1 vinta da Alisha Palmowski al debutto in categoria.

Gara 1

Alisha Palmowski (Campos Racing) ha conquistato la vittoria nella prima gara della stagione. Un trionfo al debutto in F1 Academy, beneficiato dal ritiro di Nina Gademan (Prema Racing). Quest'ultima, partita dalla pole position grazie alla griglia invertita (novità di questa stagione), sembrava destinata alla vittoria ma un guasto tecnico l'ha invece costretta al ritiro all'inizio dell'ultimo giro. Alisha è stata comunque abile a difendere con fermezza la posizione fino al traguardo, avendo la meglio sulla compagna di squadra in Campos, Chloe Chambers. Terza Maya Weug (MP Motorsport), protagonista di una rimonta dall'ottavo posto agevolata dalle numerose ripartenze che le hanno permesso di far emergere la maggiore esperienza in pista rispetto alle esordienti della serie.

Giù dal podio Doriane Pin (Prema Racing), che ha dovuto evitare un incidente nel finale per conquistare il quarto posto. Dietro di lei Rafaela Ferreira (Campos Racing), protagonista di una grande rimonta dal 16° al 5° posto, ed Ella Lloyd (Rodin), partita dalla pit lane e arrivata sesta. Settima Alba Larsen (MP Motorsport), retrocessa per penalità. Raccoglie l'ultimo punto disponibile Aiva Anagnostiadis (Hitech GP), ottava grazie alla penalità inflitta a Crone.

Le penalità sono il risultato di una gara caotica caratterizzata da diversi colpi di scena, tra cui tre interventi di safety car sin dal primo giro. La wild card Shi Wei (Hitech GP) è uscita di pista al via, iniziando il weekend con il ritiro. Al giro 5, invece, Lia Block (ART Grand Prix) ha perso il controllo della sua monoposto urtando così un’inerme Aurelia Nobels (ART GP), costretta anche lei a tornare ai box. Dopo soli 2 giri, Chloe Chong (Rodin) ha sbagliato il punto di frenata andando a tamponare in curva 1 la rookie Nicole Harvda (Hitech GP), ponendo fine alla sua gara. Oltre a ciò, le penalità salate hanno compromesso la prestazione di numerose pilote: 10 secondi sono stati inflitti a Block e Chong per aver causato una collisione, a Courtney Crone per aver assunto una posizione errata durante la ripartenza dopo la safety car mentre a Ciconte è stato inflitto anche un stop/go.

Ordine arrivo

Crediti foto: livetiming F1 Academy

Gara 2

Doriane Pin, senza rivali, conquista la Gara 2 del GP Cina. La giovane del Mercedes Junior Team si è presa subito la prima posizione, superando Maya Weug che era partita dalla pole. Ingaggiata la lotta in curva 1, il sorpasso è avvenuto in curva 3 grazie alla traiettoria esterna presa da Pin. La francese è stata poi brava a mantenere la posizione e ad aumentare il distacco sulla pilota della Ferrari Driver Academy, al secondo podio nel weekend.

A completare il podio è stata Chloe Chambers, uscita vincitrice nella lotta per il terzo posto grazie a un sorpasso su Alba Larsen in curva 1 nelle fasi finali della gara.

Subito dietro di loro Felbermayr e Palmowski, vincitrice di gara 1. Ella Lloyd ha conquistato il settimo posto davanti a Rafaela Ferreira della Campos Racing, che ha tenuto dietro la stella del rally Lia Block per tutta la gara. Quest'ultima è riuscita a difendersi bene da una Gademan impaziente, che ha recuperato notevolmente la sua gara piazzandosi al decimo posto e ottenendo un punto dopo l'incidente con Hausmann.

I primi giri della corsa sono stati caotici. Innanzitutto, per la lotta tra compagne di squadra in Prema Racing, Tina Hausmann e Nina Gademan, toccatesi mentre si dirigevano verso curva 3. Il loro contatto ha innescato una reazione a catena: Chloe Chong colpisce Aurelia Nobels e anche Joanne Ciconte e Nicole Havrda rimangono coinvolte. Se le prime due sono riuscite a proseguire, con addirittura Gademan che appunto ha chiuso la top 10, le altre sono state costrette al ritiro, innescando un altro regime di safety car. La partenza infatti è stata lanciata proprio perchè gocce d'olio in pista hanno portato all'aggiunta di 2 giri di formazione.

Ordine arrivo

Crediti foto: livetiming F1 Academy

La F1 Academy torna tra un mese per il secondo appuntamento stagionale, sul circuito di Jeddah.

Anna Botton