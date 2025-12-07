F1 | GP Abu Dhabi, gara: la cronaca LIVE dell'ultimo atto
Verstappen dalla pole, Norris con un +12 in classifica e Piastri in agguato dalla P3: chi saluterà i fuochi d'artificio di Yas Marina da Campione del Mondo?
Verstappen dalla pole, Norris con un +12 in classifica e Piastri in agguato dalla P3: chi saluterà i fuochi d'artificio di Yas Marina da Campione del Mondo?
Tutto ha condotto qui: Yas Marina, teatro del GP Abu Dhabi che conclude il Campionato del Mondo di Formula 1 2025 con una intensa lotta a tre per il titolo piloti. Il campione uscente Max Verstappen partirà dalla pole position per giocarsi al massimo le sue ultime carte da #1, ma il pilota Red Bull dovrà sormontare un Lando Norris che partirà accanto a lui in prima fila e a cui gli basterà finire sul podio per vincere il suo primo Mondiale.
Dietro al pilota McLaren troviamo il suo compagno di squadra Oscar Piastri ad inaugurare la seconda fila: da vedere se l'australiano proverà alla partenza a superare sia Lando che Max o se farà gioco di squadra per assicurarsi che il team di Woking vinca il suo primo titolo piloti dal 2008. Da seguire anche la gara di George Russell e Charles Leclerc: i piloti Mercedes e Ferrari potrebbero lottare per il podio dalla quarta e quinta piazza e ricoprire dunque i ruoli di “arbitri” nella lotta iridata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA LIVE DELLA GARA DEL GP ABU DHABI
Andrea Mattavelli
-
Grazie a tutti, arrivederci al Mondiale 2026!
Così finisce il live blogging di questo ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, ma il 2025 non è ancora finito! Appuntamento su LiveGP.it per il recap della gara, gli approfondimenti della giornata e poi tanto altro ancora nelle prossime settimane dai test post season e le pagelle di fine stagione ad altro ancora mentre ci avviciniamo al 2026.
Nel frattempo, l'augurio di una buona domenica e una buona giornata con LiveGP
-
CLASSIFICA COSTRUTTORI FINALE
- McLaren 833
- Mercedes 469
- Red Bull 451
- Ferrari 398
- Williams 137
- Racing Bulls 92
- Aston Martin 88
- Haas 79
- KICK Sauber 70
- Alpine 22
-
CLASSIFICA PILOTI FINALE
- Norris 423
- Verstappen 421
- Piastri 410
- Russell 319
- Leclerc 242
- Hamilton 156
- Antonelli 150
- Albon 73
- Sainz 64
- Alonso 56
- Hulkenberg 51
- Hadjar 51
- Bearman 41
- Lawson 38
- Ocon 38
- Tsunoda 33
- Stroll 32
- Gasly 22
- Bortoleto 19
- Colapinto 0
- Doohan 0
-
LE PRIME PAROLE DI NORRIS DA CAMPIONE DEL MONDO
Era da un po' di tempo che non piangevo. E' stato un viaggio molto lungo, voglio ringraziare tanto i miei ragazzi in McLaren, i miei genitori. Loro sono quelli che mi hanno supportato fin dall'inizio e questo momento è per loro. E' una sensazione fantastica, voglio congratularmi con Max e Oscar, è stato un piacere e un onore correre contro entrambi, ho imparato molto da loro ed è stata un'annata molto lunga, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Sapevo che sarebbe stata una gara lunga, volevo comunque lottare fino alla fine ed è quello che abbiamo fatto. Di sicuro non mi hanno reso la gara semplice. L'investigazione per il sorpasso su Tsunoda? Non ne avevo idea, sapevo che quello che avevo fatto era corretto. Voglio solo cercare di godermi il momento ora, sono molto felice per tutti i miei e i ragazzi della McLaren. Abbiamo passato momenti molto difficili e anche belli e ora sono lieto di ridare qualcosa a loro.
-
CLASSIFICA FINALE DI GARA
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Esteban Ocon (Haas)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Nico Hulkenberg (KICK Sauber)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Gabriel Bortoleto (KICK Sauber)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- Alexander Albon (Williams)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
-
TEAM RADIO VERSTAPPEN
Grazie ragazzi, che seconda parte di stagione. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, non ci siamo mai arresi. Non sono deluso.
-
TEAM RADIO NORRIS
WOOO! (Singhiozza) Grazie ragazzi! O mio dio, abbiamo fatto la storia! Grazie mille ragazzi, vi amo tutti! (Altri singhiozzi) Non sto piangendo…
-
NORRIS CAMPIONE, LA CELEBRAZIONE DELLA F1
-
58th
VERSTAPPEN VINCE, MA NORRIS E' CAMPIONE DEL MONDO!!!
Lando Norris riporta il Mondiale Piloti alla McLaren dopo 17 anni e chiude il cerchio della rinascita del team di Woking dopo i due Mondiali Costruttori del 2024 e di quest'anno. Verstappen vince ad Abu Dhabi, ma è secondo dietro di soli 2 punti a Norris.
-
58th
ULTIMO GIRO
Ultimi 4 chilometri per Verstappen e soprattutto per Norris: il traguardo più ambito e ormai a portata di mano per Lando.
-
57th
2 GIRI ALLA FINE
Manca sempre di meno per vedere il primo pilota McLaren Campione del Mondo da Lewis Hamilton nel 2008.
-
56th
Stroll sorpassa Bortoleto e si regala la P10 che, insieme al sesto posto di Alonso, permetterebbe ad Aston Martin di chiudere bene la stagione
-
56th
3 GIRI ALLA FINE
Piastri sta faticando con il graining, Lando a 2.5 secondi dal suo compagno di squadra
-
55th
Intanto da dietro Stroll tenta anche lui una bella rimonta e sale in 11a posizione davanti a Sainz: davanti a lui c'è Bortoleto che prova a tenersi la decima posizione per dare alla Sauber l'ultimo punto nella sua ultima gara
-
55th
152 partenza e 11 vittorie per Lando in carriera nelle sue sette stagioni disputate finora: parte il conto alla rovescia per Norris che ora ha ben 8 secondi di vantaggio su Leclerc…
-
54th
5 GIRI ALLA FINE
Ultime tornate per concludere la stagione e assegnare un titolo piloti sempre più vicino a Bristol…
-
53th
Hamilton sorpassa Ocon ma il francese della Haas contrattacca e si riprende la P8, bella lotta nel centro gruppo
-
51th
McLaren a Norris: "Everything is looking good"
Grande tranquillità anche dal muretto di Woking con Lando che chiede una Soft nel caso di una eventuale Safety Car nel finale di gara
-
50th
Situazione quasi cristallizzata nella prime posizioni, Hamilton ora punta Ocon per il settimo posto
-
49th
Norris gestisce il distacco su Leclerc: al momento per Lando sarebbe decisivo il sorpasso nel finale in Qatar su Antonelli dopo l'errore del pilota italiano mentre era in corsa per il podio
-
48th
Verstappen chiede informazioni su Leclerc e Norris, Lambiase gli risponde che il passo tra i due è equo, con Charles che ora è poco sopra i 4 secondi da Lando
-
47th
Penalizzato Gasly (P19) di 5 secondi per track limits
-
46th
Hamilton ingaggia un duello con Bearman per l'ottava posizione: davanti il pilota Ferrari mentre Leclerc firma un altro giro veloce ed ora sta a 4.3 secondi da Norris
-
45th
Miglior giro personale per Norris che torna a girare allo stesso passo di Leclerc: ecco la risposta del leader del campionato
-
44th
1:26.919 LECLERC
Altri 9 decimi recuperati da Charles su Lando, vediamo se Norris risponderà al pilota Ferrari
-
44th
Dopo la sosta di Stroll e Hulkenberg, Hamilton sale in zona punti e con il sorpasso su Bortoleto ora è in nona posizione
-
43th
1:27.269 LECLERC
Giro veloce di Charles che recupera ben 9 decimi su Norris: forse non è ancora finita per Lando
-
43th
CLASSIFICA PILOTI REAL TIME (GIRO 43)
Norris 423
Verstappen 421
Piastri 410
-
42th
CLASSIFICA DI GARA DOPO LE SOSTE
- Verstappen
- Piastri
- Norrris
- Leclerc
- Russell
- Stroll
- Alonso
- Ocon
- Bearman
- Bortoleto
-
42th
BOX PIASTRI
E dopo il sorpasso subito di Max arriva la sosta ai box per Piastri che monta gomma media e riparte in seconda posizione davanti a Norris
-
41th
VERSTAPPEN AL COMANDO
Max riesce a superare Piastri e così si riprende la prima posizione, scelta molto strana dai box McLaren nei confronti del pilota australiano che rimane fuori ancora
-
41th
SOSTA NORRIS
Non si fida la McLaren e ferma Lando per la seconda sosta: meccanici veloci e gomma bianca nuova (non avevano una Medium nuova) e Lando rientra davanti a Russell e Leclerc
-
40th
BOX LECLERC
Seconda sosta a sorpresa per il pilota Ferrari che monta gomme medie nuove: rientra in quinta posizione dietro a Russell
-
39th
Nel frattempo grande sorpasso di Ocon all'esterno della chicane su Bortoleto per l'ottava posizione
-
39th
Hamilton sopravanza anche Hadjar per la P13 e si avvicina ad un possibile arrivo in zona punti
-
39th
Verstappen a 3.5 secondi da Piastri mentre Albon, già ultimo, viene penalizzato per eccesso di velocità in pit lane
-
38th
Attendono ancora la sosta per Piastri mentre Verstappen firma il giro più veloce in 1:27.745
-
37th
Hamilton passa anche l'altra Alpine di Gasly per la P14
-
36th
Hamilton sale in 15a posizione dopo aver passato Colapinto
-
34th
Norris ha allungato in maniera importante su Leclerc con un distacco ora su 4.2 secondi. La McLaren ora aspetta solo la sosta di Piastri che sta perdendo tempo con le gomme Hard montate fin dall'inizio della gara
-
34th
CLASSIFICA PILOTI REAL TIME (GIRO 34)
Norris 423
Piastri 417
Verstappen 414
*Ricordiamo che Oscar deve ancora fare la sua sosta ai box
-
33th
Si ferma anche Tsunoda (insieme ad Antonelli) che sconta la penalità di 5 secondi e rientra dietro a Hamilton
-
32th
BOX HAMILTON
Seconda sosta per Lewis che monta gomme medie per andare fino in fondo: il pilota Ferrari rientra in pista in 19a posizione dietro alle Alpine di Gasly e Colapinto (in attesa delle altre soste)
-
32th
REPLAY NORRIS-TSUNODA
-
31th
In questo momento Norris ha di nuovo il controllo della gara e del Mondiale Piloti: anche se Piastri si fermasse e Verstappen tornasse davanti, Lando ha comunque margine per assicurarsi il podio e il Campionato (per ora)
-
30th
NO FURTHER ACTION PER NORRIS
Graziato il pilota McLaren nel sorpasso a Tsunoda: ora è libero di correre e torna a spingere su Leclerc (2.2 secondi di distacco)
-
29th
PENALIZZATO TSUNODA
5 secondi per aver fatto più di un cambio di direzione, attendiamo riscontro su Norris…
-
29th
CLASSIFICA PROVVISORIA DI GARA
- Piastri*
- Verstappen
- Norris
- Leclerc
- Tsunoda*
- Russell
- Stroll
- Hamilton
- Alonso
- Antonelli
*devono ancora fermarsi
-
28th
Ferrari a Leclerc: "Mega pace"
Gara sorprendente da parte di Charles che ora si mantiene a 1.8 secondi da Norris, il tutto mentre Lando rimane sotto la scure della FIA
-
27th
Intanto Alonso passa Antonelli per il nono posto
-
27th
Leclerc sotto i due secondi da Norris adesso…
-
26th
1:28.171 intanto per Leclerc che fa il giro più veloce e recupera nei confronti di Norris
-
26th
SOTTO INVESTIGAZIONE TSUNODA E NORRIS
Entrambi i piloti sotto il mirino: Yuki per aver costretto Lando fuori e quest'ultimo per aver completato il sorpasso fuori dai track limits
-
25th
Nel caso Norris venisse messo sotto investigazione, potrebbe rischiare una penalità in tempo che, con Leclerc a 2.5 secondi dietro, potrebbe rimettere Verstappen in vantaggio nella corsa iridata.
-
24th
Intanto l'episodio tra Tsunoda e Norris è stato notato dagli stewards
-
24th
BOX VERSTAPPEN
Sosta per Max che ora rientra in seconda posizione, davanti a Norris. Pista libera per Piastri che ora è al comando ma dovrà ancora fermarsi ai box
-
23th
Norris aggressivo su Tsunoda nel rettilineo dopo essere stato “scortato” fuori dai limiti di pista! Lando si prende di forza la posizione e scappa da Yuki, bucata la difesa dek
-
23th
Norris sotto il secondo su Tsunoda adesso
-
22th
Tsunoda: "I know what to do, so leave it to me!"
Non serve spiegazione la risposta di Yuki che adesso ha 1.5 secondi su Norris
-
21th
Ai box Red Bull preparano Tsunoda all'arrivo di Norris: per Yuki ci sarà il compito di tenere impegnato Lando così da consentire a Leclerc e gli altri di avvicinarsi e tentare il sorpasso!
-
20th
Si muove anche Leclerc che fa anche lui il doppio sorpasso su Stroll e Lawson per salire in quinta posizione a 1.7 secondi da Norris
-
19th
Doppio sorpasso Norris!
Grande manovra in rettilineo per Lando che va a scartare sia Lawson che Stroll in un colpo solo! Lawson prova a contrattaccare ma Norris mantiene la quinta posizione per allungare su Leclerc e Russell, impegnati nel traffico
-
18th
E adesso Norris va a superare anche Sainz per salire in P7: momento critico della gara per il pilota McLaren che ora si avvicina al duo Lawson-Stroll in lotta tra di loro
-
18th
Norris subito su Antonelli in curva 4 per salire in ottava posizione: mossa aggressiva da parte di Lando
-
17th
Norris in fondo al trenino DRS di Ocon, Tsunoda, Lawson, Stroll, Sainz e Antonelli mentre Russell ha provato a superare Leclerc senza successo
-
17th
BOX NORRIS E LECLERC
Sosta contemporanea per Lando e Charles: sosta impeccabile dai box McLaren e Ferrari con il leader del Mondiale che ora rientra dietro a Antonelli nel gruppetto aperto da Ocon mentre Leclerc è appena davanti a Russell
-
16th
Finta intanto ai box McLaren: cominciano a muoversi i meccanici nel domino innescato dalla sosta di Russell (intanto si ferma Bortoleto che rientra davanti a Hadjar)
-
15th
BOX RUSSELL
Sosta anticipata per il box Mercedes e dietro a lui rientra anche Hadjar: da seguire ora le reazioni di Alonso, Leclerc e di tutti gli altri attorno al gruppo
-
14th
Focus nel centro gruppo con cinque secondi di penalità per Lawson mentre poco davanti a loro Ocon tenta l'attacco ad Hadjar per l'ottava posizione
-
13th
La finestra del pit stop per le gomme medie si aprirà dal giro 20
-
13th
Leclerc si è leggermente staccato da Norris e non ha più il DRS: distacchi che comunque rimangono molto compatti nelle prime posizioni e che potrebbero accendere la lotta nel caso di tentativi di undercut nella finestra del pit stop
-
12th
CLASSIFICA PILOTI IN TEMPO REALE (GIRO 12)
Norris 423
Verstappen 421
Piastri 410
-
11th
Lawson e Bearman sotto investigazione per “guida errata”
-
11th