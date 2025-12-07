F1 | GP Abu Dhabi, gara: la cronaca LIVE dell'ultimo atto

Era da un po' di tempo che non piangevo. E' stato un viaggio molto lungo, voglio ringraziare tanto i miei ragazzi in McLaren, i miei genitori. Loro sono quelli che mi hanno supportato fin dall'inizio e questo momento è per loro. E' una sensazione fantastica, voglio congratularmi con Max e Oscar, è stato un piacere e un onore correre contro entrambi, ho imparato molto da loro ed è stata un'annata molto lunga, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Sapevo che sarebbe stata una gara lunga, volevo comunque lottare fino alla fine ed è quello che abbiamo fatto. Di sicuro non mi hanno reso la gara semplice. L'investigazione per il sorpasso su Tsunoda? Non ne avevo idea, sapevo che quello che avevo fatto era corretto. Voglio solo cercare di godermi il momento ora, sono molto felice per tutti i miei e i ragazzi della McLaren. Abbiamo passato momenti molto difficili e anche belli e ora sono lieto di ridare qualcosa a loro.