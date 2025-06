F1 Academy | Montréal: Doriane Pin si prende la leadership nel weekend degli autoscontri

La stagione della F1 Academy ha visto disputarsi il quarto appuntamento in Canada, sul circuito Gilles Villeneuve di Montréal. Il weekend, che ha visto la presenza di una gara in più da recuperare dopo quella persa lo scorso mese (la Gara 2 di Miami era saltata per via del maltempo), ha incoronato vincitrici la francese Doriane Pin (Prema Racing - Mercedes), ora leader del campionato, l'austriaca Emma Felbermayr (Rodin Motorsport - Kick Sauber) e l’americana Chloe Chambers (Campos Racing - Red Bull).

Gara 1: Pin vince dopo il caos iniziale e diventa leader del campionato

La francese Doriane Pin (Prema Racing ma supportata Mercedes) ha conquistato la prima vittoria del weekend, approfittando di una toccata iniziale tra la pole sitter americana Chloe Chambers (Campos Racing - Red Bull, che aveva segnato il tempo migliore nelle qualifiche del venerdì) e la compagna di squadra inglese Alisha Palmowski (Campos Racing - Red Bull Racing), riuscendo a passare prima in seconda posizione e poi al comando, dopo un duello che ha portato al rientro ai box di Chambers per l'ala anteriore danneggiata. Una volta al comando, Pin è riuscita a creare un gap di vantaggio abbastanza ampio da non doversi preoccupare della gallese Ella Lloyd (Rodin Motorsport - McLaren) che, partita settima, ha approfittato dei duelli davanti a lei ritrovandosi seconda, e neanche in regime delle due Safety Car. La prima è stata causata da un incidente della tedesca Mathilda Paatz (la wild card del weekend, Hitech TGR supportata Gatorade), che è finita contro il ‘Muro dei Campioni’ a cinque giri dalla fine. La seconda, invece, per colpa della brasiliana Rafaela Ferreira (Campos Racing - Racing Bulls) che, dopo aver frenato tardi ed essere andata lunga, ha colpito l'inglese Chloe Chong (Rodin Motorsport supportata Charlotte Tilbury), portando al suo ritiro per danni al motore.

La gara si è conclusa sotto la seconda Safety Car, lasciando la terza vittoria stagionale nelle mani di Doriane Pin, seguita temporaneamente da Ella Lloyd seconda e l’austriaca Emma Felbermayr (Rodin Motorsport supportata da Kick Sauber) terza. A gara conclusa, però, l’austriaca è stata squalificata per la monoposto sottopeso, lasciando il terzo posto quindi all’olandese Nina Gademan (Prema Racing - Alpine). Inoltre, Alisha Palmowski ha ricevuto una penalità di 10 secondi per l’incidente a inizio gara e la brasiliana Ferreira una penalità di cinque posizioni in Gara 2 per lo scontro con Chong. La francese della Mercedes ha chiuso la prima gara portandosi in testa al campionato, lasciando ai box l’olandese Maya Weug (MP Motorsport supportata Ferrari Driver Academy), che aveva accusato problemi alla monoposto sin dalla partenza.

Gara 2: Felbermayr conquista la sua prima vittoria

Emma Felbermayr ha trionfato per la prima volta in F1 Academy, ma in una pioggia di polemiche. La pilota della Sauber ha vinto con un sorpasso dell’ultimo giro, ma tagliando anche l’ultima chicane. Chloe Chong, dopo il ritiro in Gara 1, è partita dalla pole position per griglia invertita, perdendo però subito la leadership dopo il sorpasso di Nina Gademan. Chong, superata anche da Felbermayr, è scivolata qundi in terza posizione, mentre Gademan è riuscita a mettere una notevole distanza di sicurezza tra lei e l’austriaca per tutto il resto della gara. A tre giri dalla fine, un contatto tra le due compagne di squadra Hitech TGR, la canadese Nicole Havrda (American Express) e l’australiana Aiva Anagnostiadis (TAG Heuer), ha portato ad una Safety Car.

Doriane Pin ha dovuto accontentarsi del quarto posto dopo un sorpasso di Ella Lloyd, che ha alla fine assicurato la doppietta 1-2 sul podio per la Rodin Motorsport insieme a Emma Felbermayr, seguite da una delusa Nina Gademan. Dalle retrovie la danese Alba Larsen (MP Motorsport supportata Tommy Hilfiger) è riuscita a risalire quinta dalla undicesima posizione, mentre Maya Weug ha rimontato dalla quindicesima alla nona posizione.

Gara 3: Chambers vince in una gara di sole Safety Car

Chloe Chambers ha vinto la terza e ultima gara di questo weekend in Canada, seguita sul podio da Ella Lloyd e Doriane Pin. Una gara che è cominciata con una Safety Car dopo due giri, innescata da un contatto tra Lloyd e Alisha Palmowski, finita in testacoda; nello scontro la francese della Mercedes è stata toccata ma senza conseguenze, riuscendo a mantenere salda la sua posizione. Un secondo incidente ha visto un altro testacoda nelle retrovie, questa volta da parte della wild card Paatz, che ha finito per coinvolgere anche Aiva Anagnostiadis, con entrambe costrette al ritiro.

Alla ripartenza un altro contatto tra Emma Felbermayr e Nina Gademan (a cui verranno dati 10 secondi di penalità) porta la vincitrice di Gara 2 a finire ultima, costringendola ad andare a caccia della rimonta. La pilota della Ferrari Driver Academy, intanto, è riuscita a rimontare fino alla sesta posizione, ma la sua gara è stata compromessa da una seconda Safety Car. Questa volta è stata l'americana Lia Block (ART Grand Prix supportata Williams) ad essere tamponata dalla brasiliana Ferreira, la quale ha finito per coinvolgere anche l'altra brasiliana Aurelia Nobels (ART Grand Prix supportata Puma). A due giri dalla fine un altro tamponamento della Felbermayr su Chloe Chong, costretta a ritirarsi, ha portato ad una terza Safety Car sotto cui si è chiusa la gara, congelando le posizioni.

Per la vincitrice di Gara 3 è stato un weekend frustrante con tanto passo ma poca concretezza, che commenta così:

Mi aspettavo molto di più da questo weekend dopo aver avuto tutto quel passo durante le qualifiche, le prove libere e anche le altre due gare. Ovviamente sono felice di aver vinto, nonostante sia stata una gara un po' strana con tante Safety Car, ma ero sicura che avrei vinto ugualmente oggi. Il passo questo weekend era molto buono, devo ringraziare il team per tutto questo.

Dopo la vittoria e i punti guadagnati in questo weekend in Canada, Doriane Pin si conferma ora leader del campionato con 109 punti, seguita da Chloe Chambers con 89 punti e Maya Weug con 72 punti. In attesa di scoprire se la classifica rimarrà invariata o se ci saranno colpi di scena, il prossimo appuntamento sarà a Zandvoort dal 29 al 31 di Agosto 2025.

