F1 | GP Abu Dhabi, qualifiche: la cronaca LIVE

L'atmosfera comincia a scaldarsi a Yas Marina: oggi è il giorno delle qualifiche per il GP Abu Dhabi che chiuderà il Mondiale di Formula 1 2025. Sullo sfondo del tramonto negli Emirati Arabi Uniti il Circus si prepara a definire la griglia di partenza per quello che sarò l'ultimo atto della sfida iridata tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri.

Lando si presenta come il favorito visto il vantaggio in classifica e anche la vittoria ottenuto lo scorso anno ad Abu Dhabi, ma Max è sempre in agguato e proverà con la Red Bull a rovinare i piani della McLaren. Importante capire anche dove si piazzerà Oscar e soprattutto i piloti Mercedes e Ferrari, possibili “arbitri” esterni della lotta per il Mondiale Piloti.

