F1 | GP Abu Dhabi, qualifiche: la cronaca LIVE
La lotta finale per il Mondiale Piloti entra nel vivo, oggi in palio l'ultima pole dell'anno: seguite con noi le sessioni di qualifiche a Yas Marina
L'atmosfera comincia a scaldarsi a Yas Marina: oggi è il giorno delle qualifiche per il GP Abu Dhabi che chiuderà il Mondiale di Formula 1 2025. Sullo sfondo del tramonto negli Emirati Arabi Uniti il Circus si prepara a definire la griglia di partenza per quello che sarò l'ultimo atto della sfida iridata tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri.
Lando si presenta come il favorito visto il vantaggio in classifica e anche la vittoria ottenuto lo scorso anno ad Abu Dhabi, ma Max è sempre in agguato e proverà con la Red Bull a rovinare i piani della McLaren. Importante capire anche dove si piazzerà Oscar e soprattutto i piloti Mercedes e Ferrari, possibili “arbitri” esterni della lotta per il Mondiale Piloti.
Andrea Mattavelli
-
Appuntamento a domani
Chiudiamo così il live blogging per le qualifiche, domani potrete seguirci sempre qui e sempre con lo stesso metodo per la gara del GP Abu Dhabi che assegnerà il titolo piloti.
Appuntamento alle ore 14 per i semafori, nel frattempo buona prosecuzione di giornata con il recap e tutti gli approfondimenti del sabato in arrivo su LiveGP.it!
-
Le dichiarazioni di Piastri dalla P3
Sono andato piuttosto bene, ho trovato il ritmo nel giusto weekend e nel Q1 avevo fatto un buonissimo giro. Se posso prendere i primi due? Lo vedremo domani, Max è stato piuttosto veloce nella simulazione passo gara ma, di nuovo, sarà tutto da scoprire in gara.
-
Le parole di Norris
Max ha fatto un bel lavoro, congratulazioni a lui. Noi abbiamo fatto quello che potevamo, mi dispiace non essere in pole ma non siamo stati abbastanza veloci. Obiettivo podio? Non lo so, il momento arriverà per pensarci ma al momento voglio solo provare a vincere.
-
Le parole di Verstappen al parco chiuso
Mi sentivo già abbastanza bene nel Q2 con gomme usate, poi nel Q3 abbiamo provato con pista migliore e abbiamo tratto il massimo da quello che avevamo. Abbiamo un po' tirato a indovinare con il miglioramento della pista, ma quello che abbiamo cambiato mi ha aiutato a stare meglio.
-
Ottava pole position dell'anno per Max
-
GRIGLIA DI PARTENZA
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Gabriel Bortoleto (KICK Sauber)
- Esteban Ocon (Haas)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Alex Albon (Williams)
- Nico Hulkenberg (KICK Sauber)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
-
VERSTAPPEN IN POLE PER IL GP ABU DHABI
… ma è Max Verstappen a conquistare l'ultima pole position dell'anno con il 1:22.207. Grande giro per l'olandese della Red Bull che domani proverà a giocarsi tutte le sue carte contro il duo McLaren anche se Lando, partendo dalla prima fila, è in ottima posizione in ottica iridata
-
Norris davanti a Piastri
Non sbaglia Lando che riesce a piazzarsi davanti a Piastri con Russell e Leclerc in quarta e quinta posizione…
-
Rettifica: giro cancellato per Tsunoda per track limits
-
Invece no: parte Verstappen mentre Tsunoda dietro di lui conclude il giro posizionandosi al momento in sesta posizione, ma Max è già fucsia nel T1
-
I primi a concludere i loro ultimi giri saranno Ocon e Tsunoda, con Yuki che poi dovrebbe di nuovo ridare la scia a Verstappen
-
Per Verstappen potrebbe essere decisivo il “fattore Tsunoda” per la pole position: al momento Max ha ben 3 e 4 decimi di vantaggio su Piastri e Norris grazie alla scia di Yuki mentre ora si rilanciano tutti, ora anche Russell “chiede” la scia a Verstappen
-
Russell chiude il giro ed è appena dietro a Leclerc. I due piloti Ferrari e Mercedes sono molto vicini al duo McLaren, ma ricordiamo che Piastri e Norris hanno fatto il primo giro con gomme usate
-
Norris a circa mezzo secondo da Verstappen, Piastri si mette davanti a lui in seconda posizione. Occhio a Leclerc che è appena dietro a Lando in P4
-
Verstappen sfrutta la scia di Tsunoda nel rettilineo principale e stampa un 1:22.295 da paura, a soli due decimi dal record della pista! Grande inizio di Q3 per il pilota Red Bull
-
VIA AL Q3
Inizia la lotta finale per la pole position con Verstappen Norris che è uscito per primo dai box davanti a Norris mentre Piastri che è tra gli ultimi
-
ELIMINATI Q2
11. Oliver Bearman (Haas)
12. Carlos Sainz (Williams)
13. Liam Lawson (Racing Bulls)
14. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
15. Lance Stroll (Aston Martin)
-
FINE Q2
Ocon in ottava posizione mentre Bearman rimane fuori per soli 7 millesimi a favore di un Tsunoda che invece centra il Q3 insieme ad un ottimo Bortoleto e ad Alonso e a Hadjar. Leclerc dentro con il sesto tempo
-
ANTONELLI OUT AL Q2
Si migliorano Sainz e Lawson, Antonelli finisce negli ultimi 5 dal Q2
-
Antonelli solo ottavo, rischia il pilota Mercedes
-
Leclerc si migliora e si porta in quarta posizione mentre Tsunoda è sesto: vediamo se riusciranno a passare il taglio
-
Piloti che stanno per tornare in pista per l'ultimo tentativo del Q2: occhi su Charles Leclerc che è sul filo del rasoio in decima posizione
-
-5 MINUTI, A RISCHIO ELIMINAZIONE Q2
11. Hadjar
12. Tsunoda
13. Antonelli
14. Bearman
15. Lawson
-
Verstappen si riporta davanti a Norris dopo una sosta veloce (sempre gomma usata per Max)
-
Piastri quarto con gomma usata mentre Norris è secondo, davanti a Verstappen e ad Oscar
-
Sainz a 260 millesimi da Verstappen mentre Russell si porta al comando con un 1:22.730, Antonelli nono mentre Leclerc è settimo dopo il primo tentativo (ma mancano i piloti McLaren)
-
Primo giro per Verstappen che stampa un 1:22.912 mentre è calata la notta ad Abu Dhabi
-
GREEN FLAG Q2
Comincia il secondo turno di qualifiche con Verstappen che è il primo a scendere in pista
-
Segnale forte da parte di Piastri, capace di dare nel Q1 oltre mezzo secondo a Norris: da vedere se Oscar riuscirà a confermarsi al primo posto anche nei prossimi turni delle qualifiche
-
ELIMINATI Q1
16. Lewis Hamilton (Ferrari)
17. Alex Albon (Williams)
18. Nico Hulkenberg (KICK Sauber)
19. Pierre Gasly (Alpine)
20. Franco Colapinto (Alpine)
-
FINE Q1, BORTOLETO BUTTA FUORI HAMILTON
Prosegue il periodo nero di Lewis Hamilton che all'ultimo giro non si migliora dopo aver perso tutto nel T3 e con il miglioramento di Gabriel Bortoleto non riesce a passare al Q2 per soli 8 millesimi su un Tsunoda che invece riesce ad evitare l'eliminazione al Q1
-
Sainz e Antonelli salgono in sesta e terza posizione mettendosi al sicuro, Russell non si migliora mentre Verstappen è secondo. Leclerc quarto e anche lui è al sicuro dal taglio Q1
-
Norris si porta al comando con un 1:23.178 ma dietro di lui Piastri migliora ancora di più il tempo con un 1:22.605, tempo vicino già alla pole dello scorso anno
-
Tutti in pista per gli ultimi 3 minuti
A rischio eliminazione
16. Ocon
17. Albon
18. Leclerc
19. Gasly
20. Colapinto*
*senza tempo
-
Russell conduce su Bearman, Piastri, Verstappen e Hamilton a meno di 6 minuti dal termine del Q1. Norris settimo e Antonelli decimo mentre Leclerc attualmente è in zona eliminazione, ma rimane da seguire l'evoluzione della pista mentre ci addentriamo al momento decisivo di questo primo turno di qualifica
-
Hamilton sale in quinta posizione, mettendosi in mezzo tra Verstappen e Alonso. Manca il giro con le soft di Leclerc, che è tornato ai box con le medie ed è al momento in fondo insieme alle Alpine di Gasly e Colapinto (cancellato anche il secondo giro di Franco per track limits)
-
Bearman intanto sorprende tutti con un 1:23.254 per portarsi momentaneamente davanti ad un Piastri dietro per un solo millesimi. Per le Mercedes Antonelli chiude nono mentre Russell firma il miglior crono con un 1:23.247
-
Alonso si porta subito dietro a Verstappen per 92 millesimi mentre Norris è terzo con 105 millesimi. Attendiamo Piastri e anche i piloti Mercedes…
-
Verstappen passa al comando con un 1:23.325 mentre il suo compagno Tsunoda è terzo dietro a Hulkenberg: ora si aspettano i giri dei piloti McLaren
-
Hamilton: "Felt like a decent lap"
Inizio pulito di sessione per il pilota Ferrari mentre a Franco Colapinto è stato cancellato il suo 1:24.4 per track limits in curva 1
-
Ecco i primi tempi con Hamilton che con gomma media conclude un 1:24.068 dietro alle due Sauber di Hulkenberg e Bortoleto e a Lance Stroll (che hanno girato con gomma morbida): grande lavoro da parte dei meccanici Ferrari nell'aver rimesso in pista l'anglo-caraibico dopo il botto nelle FP2
-
Tra i primi piloti in pista abbiamo Gasly e Hamilton con gomme medie per il primo stint
-
SEMAFORO VERDE
Iniziano le qualifiche del GP Abu Dhabi con il Q1: escono per prima le Alpine dalla pit-lane
-
Ricordiamo a pochi minuti dall'inizio del Q1 la situazione in classifica dei tre contendenti al titolo piloti:
-
Aggiornamento meteo
Di seguito le condizioni meteo: 25° la temperatura dell'aria, 29° sull'asfalto con 75% d'umidità. Attenzione al calo delle temperature nella notte e al vento (attualmente è 1.6 m/s)
-
Nessuna penalità per Antonelli
Graziato il pilota italiano dopo l'unsafe release del box Mercedes nei confronti di Yuki Tsunoda nelle FP3 con tanto di contatto in pit-lane: per il team di Brackley “solo” una megamulta da 10.000 euro che farà felice Toto Wolff (ma possibilmente anche Max e la Red Bull in vista della lotta iridata con Norris)
-
Vi ricordiamo che potete seguire le qualifiche anche tramite la radiocronaca messa a punto dalla nostra redazione e disponibile tramite i nostri principali canali social:
-
Grande tensione anche e soprattutto per la lotta iridata tra i piloti McLaren e Max Verstappen: Lando Norris si presenta da favorito anche per la pole dopo essere stato il più veloce nelle due sessioni del venerdì, ma occhio a protagonisti esterni come Russell (il più veloce nelle FP3 di stamattina con la Mercedes)
-
Corsa contro il tempo ai box Ferrari
Cominciamo la cronaca testuale con la situazione per Lewis Hamilton: il britannico, dopo l'incidente nelle FP3, spera che i meccanici della Scuderia di Maranello riescano a riparare in tempo la macchina così da farlo scendere per il Q1.
RECAP FP3: F1 | GP Abu Dhabi, FP3: Russell precede Norris, Hamilton a muro
-
Buon pomeriggio
Benvenuti ad Abu Dhabi, dove il sole è tramontato e le luci illuminano la pista di Yas Marina per l'ultima sessione di qualifiche del Mondiale di Formula 1 2025 valevole per il GP Abu Dhabi.