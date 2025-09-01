F1 Academy | Weug domina a Zandvoort e accorcia in campionato

È Maya Weug la protagonista del weekend di Zandvoort della F1 Academy: la pilota della Ferrari Driver Academy ha vinto la gara della domenica dopo essere partita dalla pole, chiudendo terza anche nella corsa del sabato con griglia invertita.

Campionato riaperto

Dopo un weekend povero di risultati a Montreal, Weug aveva perso contatto dalla leader della classifica Doriane Pin, ma sul tracciato di casa è riuscita a rifarsi sotto: competitiva sin dalle libere, in qualifica ha conquistato la pole position, per poi risalire nella gara del sabato, caratterizzata dall'inversione di griglia, fino al terzo posto. Nella gara principale della domenica, con punteggio pieno, ha invece dominato dal via, e adesso ha accorciato in classifica portandosi a 20 punti di ritardo da Doriane Pin. Per Weug è la seconda vittoria in campionato, dopo quella di Jeddah.

La pilota francese dell'academy Mercedes ha corso nei Paesi Bassi di conserva, limitando i danni conscia forse di non avere ritmo: sabato ha terminato la gara al sesto posto con un po' di fatica, mentre domenica è riuscita a strappare un podio in extremis grazie al problema al via di Chloe Chambers (costretta al ritiro nel giro di formazione) e agli errori di Lia Block (che si è posizionata per errore nella casella lasciata vuota da Chambers, facendo un pastrocchio al via per la confusione e venendo successivamente penalizzata) e di Ella Lloyd (penalizzata per jump start). Seconda è stata invece Alisha Palmowski, al quarto podio stagionale. I punti persi da Chambers hanno di fatto ristretto la lotta al titolo solo tra le due pilote di Ferrari e Mercedes, mancando due round alla fine.

Gademan, da unfit al successo in gara 1

Completa il weekend tutto olandese Nina Gademan, che ha vinto la corsa del sabato davanti a Lia Block e a Maya Weug: la pilota del programma Alpine al venerdì era stata dichiarata unfit per partecipare alla seconda sessione di prove libere, ma al sabato è riuscita a rifarsi conquistando una vittoria molto emozionante, la sua prima nella categoria. A completare una giornata speciale, c'è da menzionare che sabato era anche il suo compleanno, che ha potuto così celebrare sul gradino più alto del podio della pista di casa.

Le classifiche della F1 Academy a Zandvoort

QUI è possibile trovare i risultati delle sessioni del round di Zandvoort. Da segnalare il buon settimo posto domenica di Esmee Kosterman, wild card per questo weekend.

Per quanto riguarda la classifica del campionato, Doriane Pin mantiene comunque la leadership della classifica con 127 punti, contro i 100 di Maya Weug, i 93 di Chloe Chambers, gli 84 di Ella Lloyd e i 73 di Alisha Palmowski. La F1 Academy tornerà tra poco più di un mese, nel weekend 3-5 ottobre, sul circuito di Marina Bay, a contorno del GP di Singapore di F1.

