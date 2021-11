Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) firma la quarta fila al Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana con il crono di 1’30.746 a otto decimi dalla pole di Jorge Martin (Pramac Racing). L’ultima qualifica, le ultime battute, l’ultima manche per un campione sulla cresta dell’onda dal 1996. Il GP di Valencia sarà per Valentino Rossi la sua 432esima partenza e ultima in un Gran Premio.

E CHE L’ULTIMA DANZA ABBIA INIZIO

Che se n’è detto che se n’è scritto, questa è davvero l’ultima danza di Valentino Rossi. E di questo forse… non ne siamo ancora pronti. Ricordiamo le dichiarazioni di amici e rivali al suo annuncio di agosto (clicca qui).

Con tanti di quei conigli nel cappello da cappellaio matto, il Dottore riesce a tirarne fuori ancora uno giusto in tempo per l’ultima della stagione. Dal 21esimo crono di ieri, stamani accede direttamente alla Q2 e firma il decimo crono in pista, conquistando la quarta fila per il Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, impressionando tutti nell’ultima qualifica della sua carriera. E se, non fosse l’ultimo coniglio per lui?! Se ne avesse un altro da regalarci domani con un bel podio?! Salutare i propri tifosi, numerosi anche a Valencia, dall’alto del podio sarebbe la conclusione perfetta di una carriera sempre al top.

UN PO’ DI NUMERI

Il nove volte campione del mondo non è riuscito ad ipotecare il decimo mondiale come avrebbe sperato ma la sua carriera è la storia del motociclismo e noi di LiveGP.it l’avevamo definito l’Epopea di un campione infinito elogiando il suo palmares da sogno e ripercorrendo i suoi più grandi scontri in pista.

Un po’ di numeri su Valentino Rossi:

è l’unico pilota ad aver vinto il Campionato del Mondo in quattro categorie: 125, 250, 500 e MotoGP

Valentino Rossi è riuscito a vincere con sette moto diverse: 125cc Aprilia, 250cc Aprilia, 500cc Honda, 990cc Honda, 990cc Yamaha, 800cc Yamaha e 1000cc Yamaha.

Sono ben 115 le vittorie che ha collezionato tra le varie classi in questi anni

235 podi (di cui ben 119 solo nella top class) e 65 pole (di cui 55 in top class) per Valentino Rossi

Il Dottore colleziona nel suo palmares 67 secondi posti e 53 terze posizioni, chissà che questo numero possa cambiare domani

L’ultima volta che Rossi ha condiviso il podio con un pilota più grande di lui è stato al Gran Premio della Repubblica Ceca del 2008, il pilota in questione era Loris Capirossi

Con i suoi 20 anni 311 giorni Valentino Rossi tra la sua prima vittoria GP nella classe 125cc a Brno nel 1997 e la sua ultima vittoria GP ad Assen nel 2017, firma la storia come la carriera più lungamente vincente

Benedetta Bincoletto