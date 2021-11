La MotoGP si prepara al gran finale con l’appuntamento di Valencia a fare da chiusura del campionato mondiale 2021. Classe Regina e Moto3 già decise mentre resta da assegnare il titolo Moto2, classe in cui Remy Gardner vanta 23 punti di vantaggio sul compagno-rivale Raúl Fernández. La battaglia favorisce l’australiano ma lo spagnolo farà di tutto per ritrovarsi nel contesto perfetto e vincere il mondiale.

Nel circuito Ricardo Tormo saranno protagonisti anche i giovani talenti del FIM MiniGP World Series (5 italiani in pista) mentre i talenti dell’eSports svolgeranno la finale per decidere chi tra Adrian Montenegro, Lorenzo Daretti, Andrea Saveri e Piero Ricciuti diventerà il nuovo campione virtuale.

GP COMUNITÀ VALENCIANA 2021: DIRETTA LIVEGP.IT

LiveGP.it sarà come sempre in prima linea per commentare in diretta il GP della comunità valencia sul canale YouTube e Facebook. La trasmissione andrà in onda alle 13:45 di Domenica 14 novembre.

GP COMUNITÀ VALENCIANA 2021: GLI ORARI DEL WEEKEND

L’intero fine settimana verrà trasmesso in diretta sull’app DAZN, sul canale 208 Sky Sport MotoGP ed in chiaro TV8. Ecco gli orari del 16° weekend di gara del Motomondiale 2021:

– Venerdì 12 novembre 2021 [DAZN-SKY]

09:00 | Moto3 – Prove Libere 1

09:55 | MotoGP – Prove Libere 1

10:55 | Moto2 – Prove Libere 1

13:15 | Moto3 – Prove Libere 2

14:10 | MotoGP – Prove Libere 2

15:10 | Moto2 – Prove Libere 2

– Sabato 13 novembre 2021 [DAZN-SKY-TV8]

09:00 | Moto3 – Prove Libere 3

09:55 | MotoGP – Prove Libere 3

10:55 | Moto2 – Prove Libere 3

12:35 | Moto3 – Qualifiche

13:30 | MotoGP – Prove Libere 4

14:10 | MotoGP – Qualifiche

15:10 | Moto2 – Qualifiche

– Domenica 14 novembre 2021 [DAZN-SKY-TV8]

08:40 | Moto3 – Warm Up

09:10 | Moto2 – Warm Up

09:40 | MotoGP – Warm Up

11:00 | Moto3 – Gara [23 giri]

12:20 | Moto2 – Gara [25 giri]

14:00 | MotoGP – Gara [Diretta LiveGP – 27 giri]

Matteo Pittaccio

