Prima fila targata Ducati nelle qualifiche del Gp della Comunità Valenciana sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. A siglare la pole position è stato Jorge Martin che proprio all’ultimo istante ha avuto la meglio su Pecco Bagnaia e su Jack Miller, entrambi a terra mentre realizzavano il loro ultimo tentativo.

Anche a Valencia è festa Ducati! La casa di Borgo Panigale ha monopolizzato la prima fila dello schieramento con lo spagnolo del team Pramac davanti ai due piloti ufficiali. Buon 10° tempo per Valentino Rossi, alla sua ultima qualifica della carriera.

Q1

Tra i dieci piloti che prendono parte alla prima sessione di qualifica troviamo tra gli altri la Suzuki del Campione uscente della MotoGP Alex Rins, autore di sessioni di libere non all’altezza del potenziale della moto giapponese, come dimostrato invece dai tempi del suo compagno di squadra Alex Rins. Al termine dei 15 minuti ad accedere alla Q2 sono proprio lo spagnolo e Brad Binder, con quest’ultimo davanti di pochi centesimi ad un ritrovato Andrea Dovizioso, 3° con la sua Yamaha, e a Maverick Vinales.

Q2

Al via dell’ultima qualifica stagionale c’è anche Valentino Rossi, autore di un ottimo 10° tempo nelle libere del mattino. Ad aprire le danze nella lista dei tempi è Jack Miller che, con una serie di giri veloci, abbassa il limite a 1:30.325, poco prima che il suo compagno di squadra Bagnaia stampi la migliore prestazione in 1:30.118. A 5 minuti dal termine si infiamma il duello tra le due Ducati ufficiali e la Pramac di Jorge Martin, con l’italiano che continua a migliorarsi poco prima che lo spagnolo sigli la pole position sfruttando le cadute dei colleghi ducatisti. Per Martin è la quarta pole nella top class, mentre è la numero 55 (la numero 11 in stagione) per la scuderia Campione del Mondo.

Vincenzo Buonpane