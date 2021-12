Il mondiale EWC sta cominciando a delineare il calendario 2022, con Suzuka, Spa-Francorchamps e Bol D’Or attualmente confermate. Tanti i cambi di casacca, a cui si aggiunge Krummenacher con il Wojcik Racing team e Guarnoni in BMW. Facciamo il recap della situazione.

EWC 2022 IS COMING

Si inizia a delineare il calendario 2022 per il mondiale EWC. Dopo la nuova lineup di Kawasaki SRC, il passaggio di Gino Rea con F.C.C TSR Honda e Steven Odendaal in VRD Igol, le formazioni importanti per l’anno in arrivo sono già in fase definitiva. A tutto questo movimento nel campionato Endurance moto, si è aggiunto il campione del mondo 2019 Supersport Randy Krummenacher. Per lo svizzero l’impegno a tempo pieno sarà con il team Wojcik Racing, classe EWC, in compagnia di Sheridan Morais e Dan Linfoot. La squadra continuerà con la Yamaha R1. Jeremy Guarnoni invece passerà a BMW nel team ufficiale con Reiterberger, Mikhalchik e Kenny Foray, abbandonando la Kawasaki.

GLI APPUNTAMENTI CONFERMATI

Per il calendario 2022, l’EWC ha confermato in primis la 8H di Suzuka (di cui parliamo, insieme al rinnovo del nostro Roberto Rolfo, qui). Dopo 2 anni di assenza della “gara delle gare”, la competizione giapponese tornerà il 7 ed 8 agosto. La seconda conferma arriva da Spa-Francorchamps, che sul suo profilo Instagram ripercorre i cambiamenti che stanno venendo effettuati al circuito. Per la tappa belga, le date sono del 5 e 6 giugno prossimi. Conclude le conferme il Bol D’Or, che si svolgerà il weekend del 18 settembre sempre sul Paul Ricard, in Francia.

COSA MANCA

Ancora non definito del tutto, al calendario 2022 dell’EWC mancano ancora alcuni tasselli. Difficilmente ci sarà la tappa invernale a Sepang, considerando il periodo ancora troppo incerto sul fronte Covid e sul piano economico dei team. Sicuramente Le Mans verrà confermata, probabilmente in zona aprile-maggio, e sembra molto probabile il proseguimento del circuito di Most, che sta venendo modificato per poter permettere alle competizioni internazionali di correre in sicurezza. Probabile l’aggiunta di una tappa portoghese, con Portimão in pole position e l’Estoril a seguire, ancora nessuna novità invece sul fronte Oschersleben. Con tre 24H in vista, difficilmente ci saranno le risorse per un campionato di più di 6 tappe, ma siamo tutti in attesa della versione definitiva del calendario EWC 2022. Ci potrebbero essere sorprese.

Alex Dibisceglia

