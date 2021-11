Grandi movimenti dal fronte EWC per il 2022, in primis con il nostro Roberto Rolfo che torna a calcare la scena della Superstock con il team OG-Motorsport Sarazin ed in secundis con la conferma della 8H di Suzuka. Per la competizione giapponese lo start sarà la prima domenica di agosto

ROBY IS BACK!

Dopo la separazione con il team MotoAin per divergenze di visione, Roberto Rolfo torna nuovamente a calcare la scena del Mondiale Endurance. Nella stessa data del comunicato sulla nuova edizione della 8H di Suzuka 2022 ( e come anticipato a Motorbike Circus), Rolfo conferma che correrà in EWC classe Superstock con la Yamaha R1 del team OG-Motorsport Sarazin. Ovviamente l’obiettivo sarà il titolo di classe, che è stato suo e del team MotoAin fino al biennio 19-20.

SONO FELICISSIMO

“Intanto sono molto contento di porter annunciare anche nel 2022, tornando in categoria Superstock – ha dichiarato in esclusiva ai nostri microfoni Rolfo – Torniamo nella STK sempre in sella ad una Yamaha R1 dopo 4 anni di esperienza, 3 posto nel 2018 e primi nel 19 e 20. Il team sarà OG-Motorsport Sarazin, di cui conoscevo il team manager essendo del paddock della Moto2. L’obiettivo è di tornare da subito sul podio della Superstock, per il team invece sarà la prima stagione completa mentre fino ad ora ha corso solamente Le Mans e Bol D’Or. Mi piace l’approccio con i piedi per terra del team, ed ovviamente sono contento di rimanere con Yamaha che è la stessa che uso con la mia scuola nei corsi di guida. Stiamo ancora programmando i test per il 2022, vi terremo aggiornati! ”

SUZUKA 2022, QUESTA VOLTA AD AGOSTO

Viene inoltre confermata, salvo imprevisti pandemici, la 8H di Suzuka per il 2022. In questo particolare anno la competizione verrà spostata dalla classica data di fine luglio alla prima settimana di agosto, precisamente il 07/08. La motivazione che si evince dal comunicato parla di evitare concomitanze con i campionati mondiali, che seppur ancora privi di calendari ufficiali hanno già le prime bozze pronte per la pubblicazione. Gli organizzatori prevedono il ritorno alla data originale dall’anno 2023. Bentornata Suzuka!

Leggi anche: WSBK | CON RAZGATLIOGLU CAMPIONE DEL MONDO, SI VIAGGIA VERSO IL 2022



Alex Dibisceglia