Altro stravolgimento per quando riguarda le case ufficiali EWC: Gino Rea passa infatti dalla Yamaha del team Wójcik a FCC TSR Honda France. Dopo l’infelice esperienza nel 2021 con Yuki Takahashi, apparso fuori forma e più lento dei compagni di squadra, finalmente la squadra franco-giapponese ha deciso di cambiare rotta acquisendo l’inglese. Rea sarà quindi il compagno di squadra dei confermatissimi Mike Di Meglio e Josh Hook, fedelissimi della casa di Tokyo.

MANCA LA COMPETITIVITÀ

Di certo il 2021 è stato un anno da dimenticare per Honda per quanto riguarda l’endurance a due ruote: è arrivato un solo successo nel corso dell’anno alla controversa 12 ore dell’Estoril, nella quale l’unico merito dell’equipaggio #5 è stato quello di non sbagliare nulla nell’arco della gara. Per quanto riguarda gli altri tre appuntamenti: un 9° posto alla 24 ore di Le Mans dominata solo un anno prima, un ritiro al Bol d’Or verso la metà gara ed addirittura un NC (Non Classificato) a Most per non aver completato almeno il 75% dei giri. Alla fine dell’anno è arrivato quindi solo uno scarso quinto posto in classifica, solo tre punti davanti allo sfortunato team YART Yamaha.

LE PAROLE DI REA

Arrivato in EWC nel 2019, questa è la prima esperienza per Gino Rea in una casa ufficiale come Honda: “Sono estremamente felice di accasarmi al team FCC TSR Honda France! Ho iniziato la mia carriera su una Honda Q50 ed ho vinto il titolo europeo Superstock con Honda: è un brand che mi ha lasciato bei ricordi. Il mio sogno è sempre stato quello di diventare campione del Mondo, finalmente sono in un team che mi permetterà di raggiungere questo obbiettivo. La squadra sta lavorando duramente per sviluppare la CBR 1000RR-R Fireblade: ho avuto il privilegio di correre contro Josh Hook e Mike Di Meglio negli ultimi due anni e sono davvero onorato di condividere il box con loro. Non vedo l’ora di cominciare il lavoro.”

I VERTICI HONDA SONO DETERMINATI

I vertici di Honda non hanno reagito bene alla stagione difficile e sono pronti a tornare dove meritano. Così il team manager Fuji Masakazu: “Alla fine della stagione abbiamo analizzato attentamente ciò che ci ha impedito di finire le gare. Il nostro obbiettivo è semplice: trasformare la CBR in una moto veloce e affidabile. Utilizzeremo tutte le risorse umane ed economiche per raggiungere il nostro scopo. Si vince una gara solo quando si arriva sotto la bandiera a scacchi: vogliamo arrivare alla fine di ogni gara e vincere il titolo.”

