Altro nome altisonante della Supersport 600 passa al campionato EWC: parliamo di Steven Odendaal, che ha firmato un contratto con VRD Igol Experiences nella giornata di ieri. Senz’ombra di dubbio il passaggio del pilota sudafricano all’endurance è motivo di interesse, in quanto il classe 1993 è il vice-campione del Mondo in carica della Supersport dopo un anno caratterizzato da alti e bassi. La squadra satellite di Yamaha ha anche confermato il tedesco Florian Alt per la prossima stagione, mentre il terzo pilota EWC verrà annunciato in seguito.

2021: PARTENZA SPRINT, MA MANCA LA COSTANZA

Ai nastri di partenza della stagione 2021 della Supersport 600 Odendaal partiva con i favori del pronostico visto il passaggio nel team Evan Bros, campione del Mondo in carica con Andrea Locatelli nel 2020. Le tre vittorie consecutive in avvio di stagione hanno fatto ben sperare, ma le altrettante 9 vittorie sulle 10 gare consecutive da parte di Dominique Aegerter hanno cambiato l’andamento della stagione del sudafricano. L’occasione per Odendaal è arrivata al Montmelò, quando proprio Aegerter non ha preso parte alle due manche catalane. Lo svizzero ha dato priorità all’ultimo round stagionale della MotoE sul circuito di Misano, dove ha perso il titolo a favore di Jordi Torres. Odendaal, al momento già sotto di parecchi punti, non ne ha recuperati abbastanza: due prove deludenti infatti gli hanno fruttato solo un 8° ed un 7° posto. La quinta ed ultima vittoria dell’anno arriva a Portimao in Gara 2, rimandando la festa mondiale in Argentina. L’ultima parte di stagione di Odendaal, nonostante il mezzo è stata deludente.

IN CERCA DELLA CONFERMA

Il team VRD Igol Experiences arriva dalla miglior stagione da quando sono passati alla classe EWC. La squadra con fornitore Dunlop ha infatti conquistato il 4° posto in classifica generale, arrivando addirittura a giocarsi il titolo iridato con Suzuki SERT all’ultima gara sul circuito di Most. Il pacchetto è competitivo e sicuramente Odendaal è un valore aggiunto per la R1 #333.

LE PAROLE DI ODENDAAL

Il debutto in EWC emoziona Steven Odendaal, che dichiara: “Ciò che mi attrae dell’endurance è che non vince la moto più veloce, ma conta anche la miglior strategia. L’endurance è come una partita a scacchi, ma più costoso! Tutti i membri del team sono necessari per raggiungere lo stesso scopo: da soli non si può vincere una gara. Bisogna aiutare i compagni, imparare da loro e condividere i successi: non sono per nulla abituato a questo. Penso di essere un buon uomo squadra”.

Valentino Aggio