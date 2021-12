Sarà Samuele Cavalieri, al via sulla Kawasaki del Team Black Flag Motorsport, la guida del nuovo progetto di rientro della casa di Akashi nel panorama nazionale al debutto nel CIV 2022 con la nuova Ninja ZX-10RR. Ad annunciarlo, pochi minuti fa, la squadra di Parma che ha tenuto nascosto il nome fino ad adesso per chiudere la stagione con questa notizia bomba.

UN PROGETTO TUTTO EMILIANO

Il progetto 2022 di Kawasaki e Black Flag Motorsport ha entusiasmato fin da subito il pilota di Lido degli Estensi che, con la squadra di Parma, danno il via ad un team tutto emiliano. Samuele Cavalieri, classe ’97 nato a Bologna, dopo un 2021 iniziato un po’ in salita con questa firma ritrova serenità e grinta in un team giovane ed appassionato.

Samuele Cavalieri: “Sono molto contento per questa opportunità. Ho avuto modo di conoscere la squadra e devo dire che si respira un’ottima aria. Sono una squadra giovane e hanno tanta voglia di mettersi in luce, come me. Il progetto è nuovo, la moto ha poca esperienza e saremo gli unici in pista con Kawasaki, ma c’è molto entusiasmo sul progetto e io sono fiducioso. Sono sicuro di poter dare un grande contributo alla squadra. Ringrazio Kawasaki Italia, il Team Black Flag Motorsport e gli sponsor per questa occasione e non vedo l’ora di provare la moto”.

BRADLEY SMITH AL FIANCO DI SAMUELE CAVALIERI

Sarà Bradley Smith, ex pilota del motomondiale, ad affiancare Samuele Cavalieri nel progetto che vede Kawasaki italia rientrare nel CIV dopo anni di stop. Il suo nome era già trapelato in sala stampa, in occasione della presentazione a Vallelunga, e abbiamo avuto anche già mondo di vederlo in pista. Il pilota inglese, infatti, è stato protagonista insieme a Kevin Manfredi ad una due giorni di test a Jerez il mese scorso. La compagine emiliana afferma che Bradley Smith si occuperà dello sviluppo dell’ultima nata della dinastia Ninja nella classe 1000cc, ma non solo. Nel comunicato stampa affermano la sua fondamentale presenza al box per il 2022 e lasciano un punto interrogativo in delle due possibili wild card.

LE PAROLE DEL TEAM E DI KAWASAKI

Andrea Tanzi e Mathia Beatrizzotti team manager del Black Flag Motorsport: “Siamo molto contenti di aver firmato questo accordo con Samuele. Per noi è sempre stato uno dei piloti più promettenti sul panorama Italiano. Il fatto di poterlo avere sulla nostra ZX-10RR è davvero un onore e abbiamo molta fiducia in lui. Insieme al lavoro dei nostri tecnici, di Kawasaki e della squadra faremo di tutto per metterlo in condizioni di esprimersi al meglio. Tutta la struttura sarà focalizzata sullo sviluppo della motocicletta con l’obiettivo di vederla sul podio già nella stagione d’esordio. Puntiamo ad essere tra i protagonisti e antagonisti al titolo nel 2023. Per noi era fondamentale riuscire a chiudere tutti i contratti entro la fine dell’anno, così da permetterci di iniziare a programmare una scaletta di Test già nei primi mesi del 2022.”

Giovanni Poli di Kawasaki Italia: “È stato bello ricevere questa notizia da parte di Black Flag. Siamo sempre stati al corrente e parte integrante di ogni trattativa, ma la conferma di contratto e la firma è sempre un “tassello” in più al completamento di un puzzle che stiamo costruendo insieme. Siamo molto felici ed entusiasti di poter accogliere Samuele all’interno della famiglia Kawasaki. Conosciamo molto bene il suo talento ed il suo potenziale e siamo certi che lavorando sodo insieme alla squadra arriveranno presto a grandi risultati. Il livello del Campionato Italiano SBK nel 2022 sarà veramente molto alto, con l’arrivo di tanti piloti e squadre nuove all’interno del paddock, motivo in più che ci stimola a rientrare dimostrando il potenziale della nostra Supersportiva di punta.”

2022 INFUOCATO INFUOCATO PER IL CIV SBK

Ad un paio di giorni dalle voci di Mattia Pasini al rientro nel panorama nazionale con Broncos Racing, anche lui nel CIV SBK, non sarà difficile pensare che il 2022 possa offrirci battaglie da mondiale e sfide al fotofinish. La classe regina del CIV si presenta ancora prima di iniziare l’anno più agguerrita che mai. Qui il calendario.

Benedetta Bincoletto