Dopo una pausa di tre settimane torna in pista il WorldSBK, il mondiale delle derivate di serie dopo il round di Misano vola a Donington Park, per Toprak e Rea scatta la caccia a Bautista. Sulla pista inglese Ducati ha storicamente sempre faticato mentre il turco lo scorso anno vinse le due manche lasciando al padrone di casa Jonathan Rea solo la Superpole Race. Soprattutto per il Turco il round inglese potrebbe essere lo spartiacque della stagione visti gli oltre settanta punti che lo separano da Bautista.

WORLDSBK: BAUTISTA NEL FORTINO DI RAZGATLIOGLU

Alvaro Bautista arriva alla tappa inglese del WorldSBK da leader della classifica grazie alla doppietta di Misano Adriatico. Sulla pista inglese però nel 2019 sulla Ducati raccolse un terzo posto come miglior piazzamento in gara2 dopo esser caduto in gara1 ed aver chiuso in quarta piazza la Superpole Race. E’ probabile che lo spagnolo giocherà sulla difensiva senza commettere errori che riaprirebbero i campionato. A giocarsi la vittoria con buona probabilità saranno Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Il turco che sulla pista inglese conquistò il suo primo podio nel WorldSBK sulla Kawasaki del Puccetti Racing Team e lo scorso anno conquistò due vittorie proverà ad accorciare il distacco da Jonathan Rea, vincitore sei volte a Donington Park.

Proveranno ad inserirsi nella lotta al podio i nostri Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi entrambi in cerca di conferma nei rispettivi team ufficiali. Proprio nella scorsa puntata di MotorBike Circus con il bergamasco abbiamo parlato del suo inizio di stagione e delle aspettative per il proseguo della campagna mondiale. Per Rinaldi, che nella sosta ha lavorato a Misano in una due giorni di test stabilendo anche il record non ufficiale della pista di Misano, questo ed i prossimi round saranno determinanti per la conferma in Ducati Aruba.it Racing.

In casa HRC Iker Lecuona ha provato a Donington nelle scorse settimane e probabilmente questo potrebbe aiutarlo a trovare più velocemente il passo dei migliori. In casa BMW non si rivedrà in pista Michael Van der Mark che però è tornato in sella ad una BMW M1000RR stradale dopo l’infortunio di Assen. Saranno presenti anche due wildcard dal BSB: il campione in carica Tarran Mackenzie ed il vincitore di quattro gare nell’ultima edizione del Tourist Trophy Peter Hickman.

WORLDSSP: BALDA E BULEGA A CACCIA DI AEGERTER

Dominique Aegerter è sempre più padrone di questa WorldSSP tanto che si fanno sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero promosso in WorldSBK a fine stagione. A cercare di rallentare lo svizzero ci proveranno Lorenzo Baldassarri e Nicolò Bulega. I nostri che si trovano al secondo e terzo posto del mondiale sono riusciti fino ad ora solo ad avvicinare l’elvetico. La settimana successiva al round di Misano Baldassarri si è presentato al Mugello durante il CIV vincendo entrambe le manche. Mentre Bulega così come gli ufficiali WorldSBK ha effettuato due giorni di test, dove ha anche provato la Panigale V4R del test team.

DONINGTON PARK CIRCUIT | INFO SULLA PISTA

Inaugurazione: 1931

Ultimi aggiornamenti: 1985

Lunghezza: 4,023 Km

Curve 12 (7 destra + 5 sinistra)

Pole position: Sinistra

GLI ORARI DEL WEEKEND (ORA ITALIANA)

Venerdì 15 luglio

10:00-10:30 – R3 bLU cRU Cup Prove Libere

11:30-12:15 – WorldSBK Prove Libere 1

12:25-13:10 – WorldSSP Prove Libere 1

14:30-15:00 – R3 bLU cRU Cup Superpole

16:00-16:45 – WorldSBK Prove Libere 2

17:00-17:45 – WorldSSP Prove Libere 2

Sabato 16 luglio

10:00-10:30 – WorldSBK Prove Libere 3 11:25-11:45 – WorldSSP Superpole 12:10-12:25 – WorldSBK Superpole 12:45 R3 bLU cRU Cup Race 1 15:00 WorldSBK Race 1 16:15 WorldSSP Race 1 17:15 R3 bLU cRU Cup Race 2

Domenica 17 luglio

10:00-10:15 WorldSBK Warmup 10:25-10:40 WorldSSP Warmup 12:00 WorldSBK Superpole Race 13:30 WorldSSP Race 2 15:00 WorldSBK Race 2

Mathias Cantarini