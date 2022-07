Una splendida notizia dall’Inghilterra, dopo 4 vittorie al TT 2022 Peter Hickman sarà Wild Card nel WSBK a Donington Park con la sua BMW del FHO Racing Team. L’annuncio sulla pagina ufficiale del team del BSB con cui corre questa stagione, qui il commento del pilota

TUTTOFARE

Peter Hickman è con tutta probabilità uno tra i piloti più poliedrici attualmente in attività. Dopo le 4 vittorie al Tourist Trophy (tra cui la Senior TT) ed i podi nel British Superbike, “Hicky” sbarca nel WSBK a Donington Park con la sua BMW dell’FHO Racing Team. Per Peter sarà la seconda apparizione nel mondiale delle derivate dalla serie, dopo le avventure pregresse di cui ha parlato il pilota nelle sue dichiarazioni.

IL COMMENTO DI HICKMAN

“Sono molto entusiasta di avere la possibilità di provare a competere nel Mondiale Superbike. L’ho fatto due volte: una nel 2012 con Worx Suzuki e di nuovo nel 2019 con il team BMW World Superbike, ma entrambe le volte erano accordi dell’ultimo minuto, salti su moto che non avevo mai visto prima. Questa volta guiderò la mia BMW FHO Racing con cui corro nel British Superbike Championship, quindi andrà bene. Dobbiamo lavorare per aumentare il pacchetto elettronico alle specifiche del World Superbike, il che cambierà molto le cose che potrebbero essere interessante ma vedremo come andrà. Penso che sia fantastico avere la possibilità di farlo come una squadra e tutto è dipeso da Faye. È proprietaria della squadra da un anno e mezzo e abbiamo già fatto BSB, North West 200, Isle of Man TT e ora faremo una wildcard del World Superbike che è piuttosto interessante.”

LA TAPPA DI DONINGTON

La tappa del WSBK a Donington Park non è attesa solo da Peter Hickman. Con un mese di pausa dall’ultimo appuntamento di Misano Adriatico, sono in tanti ad attendere il ritorno delle derivate dalla serie. Ne abbiamo parlato ieri a Motorbike Circus con Andrea Locatelli, ed in Yamaha visti i risultati del 2021 con Toprak Razgatlioglu tutti sperano in un ritorno del campione alla vittoria. Scott Redding è al momento in vantaggio di 36 punti su Jonathan Rea e 79 sul turco, e per evitare la fuga dello spagnolo di casa Ducati la tappa inglese è sicuramente il luogo ideale. Appuntamento tra 9 giorni per le prime sessioni di prove libere!

Alex Dibisceglia

