Tra due settimane tornerà finalmente in scena il mondiale delle derivate di serie per il quinto round stagione a Donington Park. Nel round britannico come wildcard nel WorldSBK ci sarà anche Tarran Mackenzie, il campione in carica del British Superbike. Il 26enne scozzese sarà supportato come sempre dal team McAMS Yamaha, squadra che lo accompagna anche nel campionato nazionale.

SOLO QUESTIONE DI TEMPO

Il debutto nel WorldSBK di Tarran Mackenzie in realtà era già stato annunciato per questa stagione. Infatti, il campione scozzese avrebbe dovuto prendere parte al secondo round stagionale sul circuito di Assen. L’asso scozzese conosce la pista olandese, dato che spesso il BSB ci ha corso negli ultimi anni, ma il tutto è stato annullato a causa dell’infortunio durante i test di Silverstone. Mackenzie si è infatti gravemente infortunato alla caviglia, dovendo anche saltare i primi due weekend stagionali del campionato inglese.

UN WEEKEND IN SALITA

Debuttare in un campionato sconosciuto non è mai facile, ma la scelta di Donington è azzeccata. Mackenzie conosce ogni centimetro della pista, che si trova a soli dieci minuti dalla casa del campione BSB. Nonostante sia il pilota che la squadra conoscano bene il tracciato, la R1 che Mackenzie utilizzerà nel WorldSBK sarà quasi opposta rispetto a quella del BSB. Sebbene il telaio tra le due moto sia molto simile, sia il motore che l’elettronica saranno tutti da scoprire.

“DONINGTON È UNA PISTA SPECIALE”

Riguardo all’imminente debutto nel WorldSBK, Tarran Mackenzie ha dichiarato nel comunicato di Yamaha: “Sono davvero contento di poter annunciare il mio debutto nel WorldSBK a Donington. È da tanto che aspetto questo momento ed ovviamente mi è dispiaciuto moltissimo non poter essere ad Assen qualche mese fa. Donington è una pista speciale per me: è a soli dieci minuti da casa ed ho vinto tanto nel BSB. Non vedo l’ora di salire in sella alla R1 e vedere che cosa io e il team McAMS saremo in grado di fare. Ovviamente ci sarà molto da imparare riguardo il motore e l’elettronica, ma il telaio delle due moto è davvero simile. Il livello del campionato è altissimo e per questo darò il massimo per vedere dove sarò. Ci tengo a ringraziare McAMS e Yamaha per l’opportunità che mi hanno dato.”

Non resta altro che darci appuntamento dal 15 al 17 Luglio sul tracciato di Donington Park, quinto round della stagione WorldSBK.

