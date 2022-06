Quella che sarebbe dovuta essere la quarta ed ultima giornata di gare del TT 2022 si è chiusa anticipatamente a causa dell’incidente che è costato la vita a Roger e Bradley Stockton. Padre e figlio erano al loro primo TT insieme dopo cinque anni di corse nel campionato britannico F2 Sidecar Cup. I due avevano chiuso all’ottavo posto la race1 di lunedì, gara anche in quel caso poi interrotta dall’incidente costato la vita a Cesar Chanal. Entrambi gli incidenti sono avvenuti ad Ago’s Leap, punto che si trova a circa un chilometro e mezzo dall’inizio del giro.

SALGONO A CINQUE LE VITTIME DELL’EDIZIONE 2022

Il TT 2022 piange le sue vittime numero quattro e numero cinque dopo quelle di Cesar Chanal, del veternao Davy Morgan e di Mark Purslow durante le qualifiche. Roger e Bradley Stockton erano padre e figlio rispettivamente di 56 e 21 anni al loro quinto anno di corse insieme. I due avevano infatti disputato gli ultimi cinque campionati inglesi Sidecar F2 Cup che lo scorso anno avevano chiuso al secondo posto. Roger aveva una lunga esperienza al TT, quella di oggi era infatti la sua ventesima partenza con diversi piazzamenti in top10, l’ultima proprio lunedì. Aveva gareggiato regolarmente dal 2000 al 2008 con delle presenze anche nel 2010 e 2017, quest’anno era tornato sull’Isola di Man per correre con suo figlio Bradley. Per il ventunenne era il primo TT e purtroppo quello concluso lunedì con l’ottava piazza resterà l’unico piazzamento per lui.

BANDIERA ROSSA E SENIOR TT RIMANDATO

La gara, subito interrotta dalla bandiera rossa per prestare soccorso si Stockton ad Ago’s Leap. Punto dove lunedì proprio in gara1 aveva perso la vita Cesar Chanal e dove il suo copilota Olivier Lavorel, ha riportato gravi ferite e continua ad essere ricoverato a Liverpool. A causa di questi ritardi la gara finale e più attesa della settimana, il Senior TT, è stato rimandato. Gli organizzatori hanno appena comunicato che il Senior TT si svolgerà domani alle 12 italiane sulla distanza di sei giri. Scongiurato il pericolo annullamento a causa della mancanza di commissari, in moltissimi hanno aderito alla chiamata per il giorno successivo alla chiusura regolare del TT, resta l’incognita meteo. Per domani proprio all’orario di partenza del Senior è previsto un 30% di possibilità di pioggia.

Mathias Cantarini