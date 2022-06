La seconda giornata di gare del Tourist Trophy sull’isola di Man ha purtroppo mietuto un’altra vittima. Il 52enne nord-irlandese Davy Morgan è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate nella caduta verificatasi durante l’ultimo giro della gara Supersport, vinta da Michael Dunlop. Per lui si trattava dell’ottantesima presenza al via del TT, accompagnato anche nella sua ultima corsa dall’inconfondibile casco color fucsia.

UN VETERANO DEL TT

Nato a Saintfield, villaggio poco distante da Belfast, Morgan aveva la passione per le road races nel sangue. Il suo curriculum agonistico parla infatti di centinaia di presenze nelle più importanti corse su strada: dalla North West 200 all’Ulster Grand Prix, da Macau sino all’isola di Man, dove gareggiava ormai da vent’anni. Personaggio particolarmente apprezzato dai colleghi per la sua generosità, era facilmente riconoscibile anche dal pubblico per via del suo tipico casco completamente fucsia, diventato un marchio di fabbrica nel corso della sua carriera.

L’incidente fatale è avvenuto nel tratto in montagna, durante le fasi conclusive della gara Supersport. Dopo l’arrivo dei primi piloti al traguardo, la competizione era infatti stata sospesa con la bandiera rossa. Un segnale che, purtroppo, non lascia mai presagire nulla di buono. Ed infatti, nella serata di ieri è arrivata la tragica notizia della scomparsa del pilota, direttamente dalle pagine ufficiali del TT. Gli organizzatori hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per l’addio ad uno dei piloti più esperti ed amati nel paddock.

UN’EDIZIONE DRAMMATICA

L’edizione 2022 del Tourist Trophy si sta rivelando particolarmente drammatica. Dopo la scomparsa di Mike Purslow nelle qualifiche, durante il primo giorno di gara a perdere la vita era stato Olivier Lavorel, nel corso di un terribile incidente avvenuto durante la gara dei sidecar. La gara, intanto, prosegue: la giornata di domani prevede lo svolgimento della gara Supertwin TT alle 12:45 italiane, mentre alle 15:45 scatterà l’attesa gara Supersport sulla distanza di 4 giri. Il tutto salvo possibili variazioni a causa del maltempo.

Marco Privitera