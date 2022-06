Seconda giornata di gare al TT sull’Isola di Man che vede gli assoli di Michael Dunlop in Supersport Race1 e di Peter Hickman in Superstock Race1. Dunlop si prende la vittoria numero venti sul Mountain Course con anche il nuovo record per le 600 a 129,475mph. Hickman che con le Supersport ha conquistato la terza piazza si prende la Superstock vincendo la sua seconda gara della settimana dopo il successo nella Superbike Race1. Tra i sidecar vittoria per i fratelli Birchall con i newcomer Ryan Crowe e Callum Crowe secondi che fanno siglare il miglior giro al TT per degli esordienti.

SUPERSPORT: DUNLOP SFIORA LE 130 MPH

E’ stata una gara incredibile quella della Supersport che apre il programma di gare della giornata. Al termine di tre giri tiratissimi a vincere è Michael Dunlop davanti ad un coriaceo Dean Harrison capace di impensierire Michael fino all’ultimo passaggio. Harrison che scattava per secondo si è subito liberato di John McGuinness e con strada libera ha imposto il suo ritmo. Michael Dunlop ha invece dovuto superare da prima James Hillier ed Ian Hutchinson nel corso del primo giro, mentre ad inizio del secondo ha trovato Lee Johnson che gli è costato un secondo solo nel primo tratto che dalla Grandstand porta a Glen Helen.

I due hanno fatto la differenza su tutti gli altri rivali tanto che già al secondo passaggio la lotta era ormai a due. Nell’ultimo passaggio, l’unico lanciato, Michael Dunlop ha fatto la differenza siglando il nuovo record sul giro per la categoria Supersport. MD ha dunque migliorato il record che già gli apparteneva, conquistato durante la vittoria nel TT 2019 percorrendo i 60km del Mountain Course a 129,47 mph. Grazie a questo super giro a sfiorare le 130mph con una 600 Michael Dunlop si prende il suo ventesimo TT conquistando l’ottavo successo in Supersport. Allle sue spalle di 5″617 Dean Harrison con Peter Hickman che conquista il terzo gradino lontano però 35″ da Dunlop.

HICKY A PODIO PER LA STORIA

Quarta piazza per Lee Johnson, passato per terzo al primo giro ed in lotta con “Hitcky” fino all’ultimo passaggio sul Garandstand. Il terzo posto di Hickman consente al pilota di Burton di continuare a sognare il percorso perfetto chiudendo a podio tutte le gare dell’edizione 2022. Quinto James Hillier che nell’ultimo passaggio perde 17″ rispetto agli altri piloti in lotta per il podio. Un’altra ottima gara per Jamie Coward che dopo esser entrato nel “130mph club” durante la gara della SBK di ieri si prende una buona sesta piazza in Supersport. Un risultato di tutto rispetto per un pilota privatissimo come lui basta pensare che ha chiuso davanti a Conor Cummins che difende i colori di Paddgets Racing. Ottava piazza per Davey Todd davanti a Dominic Herbertson e ad uno spento Ian Hutchinson.

Dopo l’arrivo dei primi trenta piloti la gara è stata interrotta a causa di un incidente che ha obbligato la direzione di gara ad esporre la bandiera rossa.

SIDECAR: ASSOLO DEI FRATELLI BIRCHALL

Undicesimo successo al TT per Tom e Ben Birchall nella categoria Sidecar TT, un assolo senza rivali quello dei piloti del Nottinghamshire. La vittoria è arrivata dopo due giri condotti al comando dal primo metro e chiudendo il secondo giro a 119,22 mph. Un giro vicino al record che li stessi fratelli Birchall detengono. Grande battaglia per il secondo posto invece dove i newcomer Ryan Crowe e Callum Crowe, 23 e 20 anni si sono presi il secondo posto per solo 112 millesimi sulla coppia composta da Peter Founds e Jevan Walmsley. I fratelli Crowe hanno anche stabilito il miglior giro per dei newcomers sul Mountain Course.

Quarta posizione per la coppia Dave Molyneux e Daryl Gibson lontani quasi 1’30” dal podio ma con un margine di 28″ su Gary Bryan e Philip Hyde. Resta invece ancora in gravi condizioni Cesar Chanel, pilota del compianto Oliver Lacorel scoparso domenica dopo l’impatto contro le barriere del loro sidecar. Cesar Chanel è ricoverato presso l’Aintree Hospital di Liverpool.

SUPERSTOCK: HICKY FA DUE SU DUE CON I 1000

Una gara magistrale quella di Peter Hickman partita alla grande grazie ad un incredibile primo giro chiuso a 132,217 mph con partenza da fermo e rientro ai box per lo splash and go. Questo ha permesso al pilota nato a Burton di gestire i restanti due giri anche quando nell’ultimo passaggio si è trovato davanti un gruppetto di cinque piloti. Per Peter Hickman questo è il settimo TT vinto ed il dodicesimo podio conquistato con la bellisima BMW M1000RR firmata dal Gas Monkey Garage.

A nulla è servito l’incredibile ultimo giro di Conor Cummins che nonostante un ultimo passaggio a 133,116mph si è dovuto inchinare ad Hickman. Per il pilota di casa è il quinto podio al TT ed ancora una volta la vittoria gli è sfuggita per questione di secondi. Completa il podio di gara1 Superstock Davey Todd, compagno di squadra di Cummins sulla CBR1000RR-R SP del Honda Racing factory team.

Quarta piazza per Dean Harrison che incassa diciotto secondi da Cummins ma questa volta si tiene alle spalle Michael Dunlop parso meno a suo agio sulla Honda CBR1000RR-R SP del proprio team rispetto a quanto mostrato in mattinata sulla Yamaha R6. Ancora ottima prestazione del privato Jamie Coward che chiude con il best lap a 129,817mph. Ottavo Dominic Herbertson davanti a John McGuinness che con le due gare corse oggi porta a 102 il numero di TT corsi in carriera. Chiude la top10 Phillip Crowe mentre il nostro Stefano Bonetti dopo aver dovuto rinunciare alla gara della Superbike chiude in ventitreesima posizione con un best lap a 123,393mph.

Mathias Cantarini