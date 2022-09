Arriva anche il sigillo di Mercedes nell’Intercontinental GT Challenge Esports (IGTC Esports). L’AMG GT3 firmata Unicorns of Love trionfa nella 9 Ore di Kyalami, teatro del penultimo appuntamento stagionale della neonata serie endurance di SRO Esports. La gara si aperta con la Lamborghini numero #63 in pole position, la quale ha comandato anche per la prima parte della corsa. Dopo un primo stint sontuoso di Jordan Sherratt, il pilota di casa ha lasciato il volante della Huracan GT3 a Giorgio Simonini, che ha dovuto fronteggiare le Mercedes alle sue spalle. La #14 dell’Unicorns of Love è passata in testa dopo due ore di gara, al termine di un bel duello durato due giri.

UN BILANCIAMENTO PERFETTO IN GARA PER UNICORNS OF LOVE

A quel punto per l’equipaggio composto da Gronewald/Pfeffer/Tauscher è stato un proseguimento di gara con strada libera, sebbene abbiano dovuto fronteggiare dei doppiaggi complicati, specialmente nelle ultime ore quando è calata la notte. La vettura tedesca è sembrata ancora una volta competitiva sin dalla qualifica, piazzando tre macchine nelle prime cinque posizioni, ma non c’era nulla da fare contro Lamborghini e la Porsche del KKramer Racing Esports, addirittura proveniente dalla Silver Class. Tuttavia, il trio dell’Unicorns of Love ha fatto la differenza in gara, dichiarando dopo la bandiera a scacchi di aver avuto tra le mani un ottimo setup per le nove ore.

Lamborghini Esports, vincitrice del round di apertura a Bathurst, deve accontentarsi della seconda posizione. Per la Huracan GT3 si tratta di una stagione difficile, quasi “camaleontica”. La vettura italiana cambia pelle a seconda delle piste, ma Sherratt, Simonini, Giglioli ed Essa hanno portato a casa il massimo dei risultati possibili. Chiude il podio un’altra Mercedes AMG GT3, quella del’’Haupt Racing Team con Richter/Klinkmuller/Otocki. In corsa per un posto sul podio nelle prime ore anche la Mercedes del team MKERS, uscita di scena dopo un errore alla penultima curva.

VELOCE ESPORTS GUADAGNA PUNTI

Per quanto riguarda i protagonisti della lotta al titolo, punti importanti in vista dell’ultimo round per Veloce Esports. Dopo i due successi consecutivi, l’equipaggio Bladwin/Boothby/Murphy deve accontentarsi del quinto posto, ma su un tracciato ostico alla vigilia. Per giunta, il trio britannico guadagna altri punti su BS+COMPETITION, chiamata alla rimonta dal 17° posto in griglia. La M4 conclude in settima posizione, limitando i danni e soprattutto i punti persi. In attesa dell’ultima gara di Spa sono 15 i punti che separano BS+ dai leader del campionato. In terza posizione sale proprio Unicorns of Love grazie al successo, con un solo punto di vantaggio su Lamborghini Esports. Tuttavia, le 35 lunghezze che li dividono dal primo posto sembrano una montagna troppo difficile da scalare.

TRIONFO PORSCHE IN SILVER, FFS RACING PASSA AL COMANDO IN CLASSIFICA GENERALE

Anche in Silver Class arriva il primo successo stagionale di un marchio automobilistico. La Porsche #977 del KKRamer converte la pole position in vittoria, sebbene la gara sia stata tutt’altro che semplice. La partenza in prima fila ha visto l’equipaggio composto da Bischoff/Eder/Pignone battagliare con i Pro nelle prime fasi. In seguito, il sorpasso per la leadership subito dall’Aston Martin #333 del Virtualdrivers by TX3, ma al termine delle nove ore è la 911 RSR GT3 a prendersi lo scettro. Due Aston completano il podio in Silver: FFS Racing giunge seconda, TX3 in terza posizione. Distacchi quasi nulli al termine di 317 giri completati, infatti la top 4 è racchiusa in meno di dieci secondi.

Infine, un drive-throught nel finale per la #110 dell’AJA Simracing, che tuttavia giunge comunque in quinta posizione di classe. Con il podio conquistato da FFS Racing, la McLaren perde la leadership in Silver Class, ma solo otto punti separano i primi due. L’appuntamento finale per l’IGTC Esports va dunque per il 22 ottobre, con la gara regina del campionato: la 24 Ore di Spa. Ricordiamo come quest’ultima era stata annullata precedentemente per attacchi hacker al server, ma adesso è pronta ad ospitare il finale e decretare i primi campioni dell’IGTC Esports.

Antonio Fedele