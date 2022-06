Gli ultimi sette giorni nel panorama del simracing mondiale hanno destato scalpore attorno ad Assetto Corsa Competizione. Il software italiano di Kunos Simulazioni è stato protagonista sia in positivo che in termini negativi. Scopriamo perché.

24 ORE DI SPA VIRTUAL ANNULLATA: UN GIORNO TRISTE PER IL SIMRACING

Partiamo dalla notizia negativa. La 24 Ore di Spa Virtual, la gara regina della campagna di SRO Esports, è stata annullata per attacchi hacker al server.

Seconda tappa del nuovo IGTC Esports, cominciato con la vittoria di Lamborghini Esports alla 12 Ore di Bathurst, la maratona virtuale belga è la gara più lunga e più importante in calendario. L’edizione 2021 è andata nelle mani di Ferrari Esports, poi vincitori anche del campionato endurance a fine stagione.

Dopo la pole position di James Baldwin del Veloce Esports, la gara era partita regolarmente. L’equipaggio partito dal palo ha perso il controllo della sua McLaren 720S ad Eau Rouge, impattando contro le barriere. Sembrava la parola fine per la numero 66, costretta ai box per quasi tre minuti. Tuttavia, ecco il primo misfatto. Dopo tre ore di gara il server crasha per un attacco DDOS, ossia diventando inaccessibile per un sovraccarico. Gli organizzatori decidono di tentare una prima ripartenza, dopo un’ora di attesa. Allo sventolare della bandiera verde c’era un’altra McLaren al comando, la 149 del YAS HEAT. Alle sue spalle, la Bentley del TRITON Racing, in rimonta dal primo stint di gara e le due BMW M4, rispettivamente del BS+COMPETITION e G2 Esports.

Ottima ripartenza per i vincitori di Bathurst. Jordan Sherratt ha evitato un grosso incidente a Kemmel, permettendo a Lamborghini di passare dalla 37° posizione alla 15°. Ancora un incubo per Veloce Esports, ai quali viene inflitta una penalità a seguito di un contatto. Tutto ciò rimane comunque inutile, poiché un secondo attacco costringe gli organizzatori a fermare definitivamente la gara dopo appena quattro ore completate sulle 24 previste.

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito, quindi non sappiamo le cause ufficiali o se la gara sarà riproposta in una seconda fase. Al momento, la maratona belga risulta cancellata e in programma c’è la 8 Ore di Laguna Seca. Malgrado ciò è difficile credere in mancanza di sicurezza, tempo e risorse o ad un miglioramento della situazione, persino per la fine del campionato. È una situazione molto delicata in questi giorni per SRO e Kunos Simulazioni, le quali avevano già dovuto posticipare la 12 Ore di Bathurst per questo tipo di problema.

LA DIGITAL CUP DEL FIA MOTORSPORT GAMES SI SPOSTA SU ASSETTO CORSA COMPETIZIONE

Se da una parte c’è apprensione per il mondo eSports di Assetto Corsa Competizione, l’altra faccia della medaglia prevede l’acquisizione dei diritti relativi al FIA Motorsport Games, gestito proprio da SRO Motorsport. In seguito alla perdita delle licenze FIA da parte di Polyphony Digital, la casa produttrice di Gran Turismo, c’era bisogno di un successore che potesse ospitare la categoria eSports dei cosiddetti Giochi del Motorsport.

Dopo la prima edizione del 2019, la pausa del 2020 a causa del Covid ed il ritorno nel 2021, il Paul Ricard si prepara ad ospitare la terza edizione del FIA Motorsport Games. Per l’occasione tante novità aspettano questa manifestazione, tra cui soprattutto l’innesto di nuove categorie. Non poteva mancare ovviamente la categoria eSports, presenti nella prima edizione, e simbolo del motorsport moderno. Il simracing sarà quindi una delle 17 categorie presenti, e Assetto Corsa Competizione sarà il software che permetterà di far sfidare gli assi del simracing, i quali competeranno per la propria nazione, provenendo da tutto il mondo. Il campione in carica è l’australiano Kodi Nikola Latkovski, ma da questa edizione i piloti dovranno sfidarsi con le GT3 del simulatore italiano.

Ciascuna autorità sportiva potrà nominare un singolo pilota per i Giochi, il quale affronterà delle qualificazioni, fino a giocarsi le medaglie del podio in una finale a 20 posti.

Antonio Fedele