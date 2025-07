MotoGP | GP Germania, una Sprint da incubo per Bagnaia

E’ stata una Sprint del GP di Germania di MotoGP da dimenticare per Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati, infatti, non è riuscito ad andare oltre la dodicesima posizione non risultando mai competitivo ed in grado di risalire la classifica.

Una Sprint da incubo

Mentre Marc Marquez con la stessa moto conquista la decima Sprint in questa stagione, continuano i problemi per Francesco Bagnaia. Il torinese infatti nella Sprint del GP Germania di MotoGP, dopo essere partito undicesimo, non riesce ad andare oltre la dodicesima posizione. Un risultato che lascia l’amaro in bocca a Pecco che continua a combattere con la sua Ducati GP25, e nella gara breve di oggi paga addirittura un distacco di 20 secondi dal compagno di squadra. Per come si erano messe le prove però ci si aspettava un risultato completamente diverso per Bagnaia, ed invece sotto la pioggia del Sachsenring, le difficoltà sono addirittura aumentate.

Pecco infatti non si aspettava di essere così lento oggi, come dichiarato al termine della Sprint: “E’ stata una giornata veramente difficile, un vero incubo. Non mi ricordo di essere mai stato cosi lento sul bagnato in MotoGP, cosi tanto da prendere 20 secondi in 15 giri. Ho fatto fatica già da questa mattina, poi ho provato delle cose che alla fine non mi hanno aiutato. Ho anche provato a fare una modifica più importante per la gara ma che non ha dato i risultati sperati. Sono molto deluso per la prestazione di oggi, perché credo che i problemi che ho siano abbastanza evidenti. Per domani spero che sia una gara da asciutto, altrimenti sul bagnato dovrò trovare qualcosa di importante per evitare una gara a 40 secondi dal primo”.

Bagnaia: “Domani spero sia asciutto”

Questa volta però il problema che ha afflitto Bagnaia è stato il grip al posteriore, oggi totalmente assente secondo il pilota Ducati: “Sto andando veramente piano. Volevo entrare più forte e fare di più ma sono in balia di ciò che succede. Non sono in grado di sfruttare il potenziale della moto perché ogni volta che provo a spingere il posteriore va via. Ho guardato i dati della Fp2, della qualifica e della Sprint e perdo sempre negli stessi punti. Le volte che ho provato a fare qualcosa in più ho rischiato l’highside. Questa situazione è problematica ed è difficile capire cosa sta succedendo”.

La difficoltà più grande per Bagnaia rimane il fatto che non si riesce a capire quale sia il problema e di conseguenza diventa complicato trovare una soluzione: “Ne ho provate diverse ma al momento non vedo una soluzione, perché è dall’inizio dell’anno che faccio fatica. Faccio dei piccoli passi avanti ma in generale non riesco a trovare il feeling con la moto. Poi sul bagnato questa cosa si amplifica ancora di più e di certo non aiuta.

Domani quindi l’unica speranza rimane una gara sull’asciutto, nella quale si spera che Bagnaia riesca a ritrovare il feeling con la moto: “Se domani ci fosse una gara asciutta, credo che il lavoro che volevamo fare oggi potrebbe aiutare e partendo undicesimo potremmo lottare per un piazzamento nei primi cinque. Però deve essere asciutto perché se dovesse piovere dovrò trovare sicuramente qualcosa di più importante”.

Julian D’Agata