MotoGP | Jorge Martín tornerà in pista a Misano con la RS-GP

Tramite una nota Aprilia Racing ha comunicato la data del test organizzato per Jorge Martín. Il campione del mondo MotoGP scenderà in pista sul tracciato di Misano mercoledì 9 luglio in sella alla RS-GP25 per valutare i progressi fatti in vista del ritorno a tempo pieno.

Regola ad hoc

Aprilia, nella figura del proprio CEO Massimo Rivola, si era fatta sentire in più occasioni riguardo il rientro di un pilota dall'infortunio. Con delle MotoGP così prestazionali e difficili da governare, è giusto che ogni squadra possa avere un'idea chiara sulle condizioni del proprio atleta. Per questo Dorna ha ascoltato il costruttore veneto e, nel mese di maggio, ha reso possibile un test prima del rientro. Le condizioni erano chiare: il pilota deve aver saltato più di tre Gran Premi consecutivi e la pista di prova deve essere già affrontata dal Motomondiale oppure devono passare almeno otto settimane dal weekend di gara. Jorge Martín rispetta entrambi i criteri e mercoledì 9 luglio potrà scendere in pista al Misano World Circuit sulla RS-GP25.

Il rientro si avvicina

Si avvicina sempre di più il rientro alle competizioni del campione del mondo in carica. Martín è tornato in pista dopo tre mesi dal terribile incidente di Lusail la scorsa settimana al Montmeló, dove ha guidato una Aprilia RSV4. Una prima presa di contatto con una supersportiva stradale prima di salire sul gioiellino della Casa di Noale, capace di raccogliere due podi nello scorso weekend ad Assen.

La domanda adesso è una sola: quando tornerà Martín in un weekend di gara? La risposta rimane difficile da dare. La scorsa settimana Aprilia aveva informato che il recupero dall'infortunio stava procedendo secondo i piani, ma la partecipazione al Gran Premio di Germania di questa domenica era esclusa. Dato che il Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno si svolge solo sette giorni dopo quello del Sachsenring, risulta irrealistico vedere il madrileno sulla griglia prima della pausa estiva. Rimane invece verosimile un rientro dopo la pausa di tre settimane: nel weekend di Ferragosto il Motomondiale sarà in Austria per correre al Red Bull Ring.

Valentino Aggio

