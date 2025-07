JuniorGP | Tragedia a Magny-Cours: addio a Borja Gómez

Il mondo del motociclismo piange la tragica scomparsa del giovane pilota spagnolo Borja Gómez Rus, deceduto sul circuito francese di Magny-Cours durante una sessione di libere della Stock 600 nel weekend dedicato al JuniorGP.

Il tragico incidente di Borja durante le libere a Magny-Cours

Il pilota, originario di San Javier, nella Regione di Murcia, aveva solo 20 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la sua moto è uscita di pista in una curva ed è stato investito accidentalmente da un altro pilota sopraggiungente. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma per Gómez non c'è stato nulla da fare. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'incidente. Secondo quanto riportato da fonti spagnole, le autorità competenti hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto.

Il ricordo

Borja Gómez era considerato una delle promesse più brillanti del motociclismo spagnolo. Aveva già corso nel Campionato del Mondo di Moto2 e stava lavorando con determinazione per tornare nel Motomondiale. Solo pochi giorni fa aveva conquistato la vittoria a MotorLand Aragón, riprendendosi la leadership del campionato nazionale ESBK.

La sua carriera era stata già segnata da un grave incidente nel 2024 sul circuito di Misano, dal quale era riuscito a tornare in pista dopo un lungo e difficile percorso di recupero fisico ed emotivo. La scomparsa di Borja Gómez ha suscitato profonda commozione nel mondo del motociclismo e in particolare nella sua terra natale, Murcia, che da anni seguiva con orgoglio la sua crescita sportiva. La perdita di Borja lascia un vuoto nel mondo del motociclismo, che oggi si stringe attorno alla famiglia, agli amici e al team, condividendo il dolore per una giovane vita e un talento interroti in maniera prematura.

Da parte di LiveGP, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Borja Gómez e a tutte le persone a lui vicine in questo momento di difficoltà, condividendo il cordoglio di tutta la comunità sportiva



Claudia Barchiesi